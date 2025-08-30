Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini — Finance.ua

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini Сьогодні 04:24 — Технології&Авто

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini

Компанія Google нарешті припинила замовчування, надавши дані щодо енергоспоживання своїх моделей Gemini (помічника на основі ШІ від Google).

Про це повідомляє MIT Technology Review та Vlaamse Radio TV.

Скільки енергії споживає чат-бот на основі ШІ

Досі експерти здебільшого здогадувалися про споживання енергії від використання ШІ. Але ця тема, яка викликає інтерес у контексті боротьби з кліматичною кризою.

Середній запит штучного інтелекту в Google споживає 0,24 ват-години. Ця цифра може здатися незначною, але фахівці вказують, що у сумарному обчисленні все значно більше.

«0,24 ват-години здається небагато. Дійсно, це можна порівняти з секундою роботи мікрохвильової печі, або з проїздом електромобіля на кілька метрів, або з декількома хвилинами перегляду Netflix», — каже Пітер Джел Де Бру, представник компанії Statik.

«Але це дуже відносно, і все залежить від того, як на це дивитися», — зауважив фахівець, підкресливши, що «запити вводяться постійно, всіма людьми одночасно, протягом усього дня».

Роботу можна також порівняти з такими побутовими прикладами:

8 секунд перегляду телевізора;

30 секунд світлодіодного освітлення (якщо 8 Вт);

15 секунд використання мікрохвильової печі на мінімальній потужності;

одна година перегляду Netflix = 150−200 Вт·год = від 625 до 830 запитів ШІ;

45 секунд використання електричної зубної щітки;

2 хвилини заряджання смартфона в режимі очікування;

1 хвилина роботи цифрового будильника.

Дослідження є досить широким, охоплює різні періоди. За даними Google, середній запит у травні 2025 року потребував у 33 рази менше енергії, ніж у травні 2024 року.

Google також розрахував вплив на клімат: середній запит виробляє 0,03 грама CO2.

