Toyota випустила нову версію Vios (фото) — Finance.ua

Toyota випустила нову версію Vios (фото) 30.08.2025, 02:10

Компанія Toyota оновила свій найменший седан Vios, запропонувавши у Тайланді нову версію з гібридною силовою установкою. Вона пропонується у двох комплектаціях — стандартній Premium та спортивній GR Sport.

Новинка дебютує з гібридною установкою, запозиченою у моделей Yaris та Yaris Cross.

Вона поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун на 90 к.с. із електромотором потужністю 79 к.с., що разом видають 110 к.с. на передню вісь. Акумулятор — літій-іонний на 0,7 кВт·год. За даними виробника, середня витрата пального становить лише 3,4 л/100 км.

У спортивній модифікації автомобіль отримав агресивніший дизайн із переробленим переднім бампером, збільшеними повітрозабірниками, бічними спойлерами, дифузором і невеликим чорним спойлером на кришці багажника.

Додатково встановлюються 17-дюймові легкосплавні диски, чорний дах і дзеркала, а також фірмові емблеми GR.

У салоні використана чорна екошкіра з контрастним сірим швом і логотипами GR, мультимедійну систему з 10,1-дюймовим екраном доповнює преміальна акустика Pioneer, бездротова зарядка, клімат-контроль, підсвітка салону та пакет систем безпеки Toyota Safety Sense.

Особливу увагу в GR Sport приділили керованості: переналаштовано підвіску й рульове управління, додані передній і задній стабілізатори.

Виконання Premium має стриманіший зовнішній вигляд із 16-дюймовими колесами. Для тих, хто віддає перевагу традиційному варіанту, пропонується 1,2-літровий бензиновий двигун на 93 к.с., але виконання GR Sport доступне тільки у гібридній версії.

У Таїланді, де виробляють модель, Vios став найдоступнішим гібридом Toyota. Ціни починаються від близько $22200 за версію Premium та від $23800 за GR Sport. Бензинова версія трохи дешевша $17000.

Модель планують експортувати ще до 23 країн, переважно у Південно-Східну Азію, де компактні та економічні седани користуються стабільним попитом.

