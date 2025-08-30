Названо 20 найпотужніших машин у світі (інфографіка) — Finance.ua
Названо 20 найпотужніших машин у світі (інфографіка)
Visual Capitalist представила рейтинг 20 найпотужніших машин 2025 року, що охоплює автомобілі з бензиновими, гібридними та повністю електричними силовими установками.
Ознайомитись з ним можна на сайті аналітичної організації.
Для інфографіки використали дані, раніше представлені спеціалістами Motor1. Примітно те, що перші місця займають гібриди та електромобілі.

20 найпотужніших машин 2025 року

На першій позиції опинилася модель Gemera шведського виробника Koenigsegg. Вона має вражаючу потужність у 2300 кінських сил.
Це абсолютно новий автомобіль, який почали виготовляти у 2024 році. Новинка коштує 1,7 млн доларів.
Одразу за нею йде електричний гіперкар Rimac Nevera R з потужністю 2107 кінських сил, а замикає трійку лідерів Aspark Owl, потужність якого становить 1984 кінські сили.
Обидві моделі коштують значно дорожче, ніж лідер рейтингу.
Серед бензинових автомобілів найпотужнішим став Hennessey Venom F5 від американської компанії Hennessey Performance Engineering. Він перебуває лише на сьомій позиції.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
