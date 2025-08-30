Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного інтернету в Україні — Finance.ua
Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного інтернету в Україні

Дослідницька компанія Ookla, що оцінює стан інтернет-покриття та його швидкість у світі, оприлюднила результати 1−2 кварталів поточного року, назвавши лідерів за показниками швидкості інтернету, якості покриття та якості мережі.
Згідно з результатами дослідження, трійка лідерів за якістю покриття виглядає так:
Ось, якрозподілились українські оператори на п’єдесталі якості мережі:
Також аналітики назвали лідерів за швидкістю мобільного інтернету:
За матеріалами:
dev.ua
