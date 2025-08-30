Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного інтернету в Україні — Finance.ua

Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного інтернету в Україні
Дослідницька компанія Ookla, що оцінює стан інтернет-покриття та його швидкість у світі, оприлюднила результати 1−2 кварталів поточного року, назвавши лідерів за показниками швидкості інтернету, якості покриття та якості мережі.
Згідно з результатами дослідження, трійка лідерів за якістю покриття виглядає так:
Ось, якрозподілились українські оператори на п’єдесталі якості мережі:
Також аналітики назвали лідерів за швидкістю мобільного інтернету:
Поділитися новиною
Також за темою
Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного інтернету в Україні
Honor представив новий смартфон (фото)
Названо 20 найпотужніших машин у світі (інфографіка)
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini
У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль
Toyota випустила нову версію Vios (фото)