Honor представив новий смартфон (фото) — Finance.ua

Китайська компанія Honor презентувала новий смартфон Honor X7d.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має рідиннокристалічний дисплей у 17,2 сантиметра, частоту оновлення екрана до 120 Гц та роздільну здатність у 1280×720 пікселів.
Усередині смартфона встановлений процесор Snapdragon 685 та батарея з ємністю в 6 500 міліампер за годину.
Опції об’ємів (операційної/внутрішньої) пам’яті становлять 12/128 ГБ, 16/128 ГБ або 16/256 ГБ.
Зазначається, що основна камера на зворотній стороні має 108 мегапікселів, а фронтальна камера має 8-мегапіксельний сенсор.
Honor X7d буде доступний у чотирьох кольорах: пустельне золото, океанічний блакитний, сріблястий метеор та оксамитовий чорний.
Китайська компанія поки що не вказала ані ціну пристрою, ані деталі щодо його наявності для замовлень.
