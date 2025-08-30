Honor представив новий смартфон (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honor представив новий смартфон (фото)

Технології&Авто
30
Honor представив новий смартфон (фото)
Honor представив новий смартфон (фото)
Китайська компанія Honor презентувала новий смартфон Honor X7d.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має рідиннокристалічний дисплей у 17,2 сантиметра, частоту оновлення екрана до 120 Гц та роздільну здатність у 1280×720 пікселів.
Honor представив новий смартфон (фото)
Усередині смартфона встановлений процесор Snapdragon 685 та батарея з ємністю в 6 500 міліампер за годину.
Опції об’ємів (операційної/внутрішньої) пам’яті становлять 12/128 ГБ, 16/128 ГБ або 16/256 ГБ.
Зазначається, що основна камера на зворотній стороні має 108 мегапікселів, а фронтальна камера має 8-мегапіксельний сенсор.
Honor представив новий смартфон (фото)
Honor X7d буде доступний у чотирьох кольорах: пустельне золото, океанічний блакитний, сріблястий метеор та оксамитовий чорний.
Китайська компанія поки що не вказала ані ціну пристрою, ані деталі щодо його наявності для замовлень.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems