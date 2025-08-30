У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль

Технології&Авто
19
У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль
У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль
Повнорозмірний SUV на новій енергії Aito M8 від Huawei і Seres став найбезпечнішим автомобілем у Китаї, набравши 93,7% у тесті на безпеку та зіткнення C-NCAP.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Він отримав оцінку «п'ять зірок +», перевершивши Xiaomi SU7 та інші автомобілі, оцінені за стандартом безпеки 2024 року.
C-NCAP оцінила базову модель Aito M8 EREV з шістьма сидіннями всередині.
Ця версія оснащена акумуляторною батареєю LFP ємністю 37 кВт·год від CATL і датчиком LiDAR на даху. Її роздрібна ціна в Китаї становить $51530.
У ТОП-5 найбезпечніших авто за версією C-NCAP потрапили:
  • Xiaomi SU7 — 93.5%
  • Zeekr Mix — 91.8%
  • Mazda EZ-6 — 90.8%
  • Li Auto L6 — 90.5%
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems