У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль — Finance.ua

Повнорозмірний SUV на новій енергії Aito M 8 від Huawei і Seres став найбезпечнішим автомобілем у Китаї, набравши 93,7% у тесті на безпеку та зіткнення C-NCAP.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Він отримав оцінку «п'ять зірок +», перевершивши Xiaomi SU7 та інші автомобілі, оцінені за стандартом безпеки 2024 року.

C-NCAP оцінила базову модель Aito M 8 EREV з шістьма сидіннями всередині.

Ця версія оснащена акумуляторною батареєю LFP ємністю 37 кВт·год від CATL і датчиком LiDAR на даху. Її роздрібна ціна в Китаї становить $51530.

У ТОП-5 найбезпечніших авто за версією C-NCAP потрапили:

Xiaomi SU7 — 93.5%

Zeekr Mix — 91.8%

Mazda EZ-6 — 90.8%

Li Auto L6 — 90.5%

