У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль — Finance.ua

У Китаї визначили найбезпечніший автомобіль
Повнорозмірний SUV на новій енергії Aito M8 від Huawei і Seres став найбезпечнішим автомобілем у Китаї, набравши 93,7% у тесті на безпеку та зіткнення C-NCAP.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Він отримав оцінку «п'ять зірок +», перевершивши Xiaomi SU7 та інші автомобілі, оцінені за стандартом безпеки 2024 року.
C-NCAP оцінила базову модель Aito M8 EREV з шістьма сидіннями всередині.
Ця версія оснащена акумуляторною батареєю LFP ємністю 37 кВт·год від CATL і датчиком LiDAR на даху. Її роздрібна ціна в Китаї становить $51530.
У ТОП-5 найбезпечніших авто за версією C-NCAP потрапили:
- Xiaomi SU7 — 93.5%
- Zeekr Mix — 91.8%
- Mazda EZ-6 — 90.8%
- Li Auto L6 — 90.5%
