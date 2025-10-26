Новий Toyota Land Cruiser FJ представлено: подробиці молодшого брата Prado (фото, відео) Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Новий Toyota Land Cruiser FJ представлено: подробиці молодшого брата Prado (фото, відео)

Новий Toyota Land Cruiser FJ вийде вже 2026 року і продаватиметься як у Японії, так і за її межами.

Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе приблизно 30−33 тис. доларів, тобто він буде суттєво дешевшим за старших братів.

Дизайн Toyota Land Cruiser FJ

Новий Toyota Land Cruiser FJ дуже схожий на Prado останнього покоління і також привертає до себе увагу завдяки брутальному рубаному дизайну.

У нього високий капот, вигнута віконна лінія та товсті вертикальні задні стійки даху. Встановлено і масивний пластиковий обвіс. Як і Toyota Prado 250, модель доступна із двома варіантами передньої оптики.

Новий позашляховик Toyota FJ — найменший представник сімейства Land Cruiser. В його основі лежить рамна платформа бюджетного пікапа Toyota Hilux Champ.

Фото: Toyota

Розміри Toyota Land Cruiser FJ:

довжина — 4575 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1960 мм;

колісна база — 2580 мм.

Салон і комплектація Toyota Land Cruiser FJ

В інтер’єрі також переважають рубані поверхні в стилі Prado. Передні крісла розділені високою консоллю.

Фото: Toyota

Дешевий позашляховик Toyota FJ отримав цифровий щиток приладів і великий сенсорний дисплей. У топовій версії є двозонний клімат-контроль, підігрів крісел і керма, камери кругового огляду, датчики дощу та світла, набір систем безпеки Toyota Safety Sense.

Новий Toyota Land Cruiser FJ, характеристики

Новий позашляховик Toyota FJ дебютує із 2,7-літровою бензиновою четвіркою потужністю 163 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше очікується 2,8-літровий турбодизель.

Повний привід типу Part-time доповнений знижувальною передачею. Також дешевий позашляховик Toyota отримав блокування заднього диференціала. Кліренс становить 215 мм, а діаметр розвороту — 11 м.

