Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)
У вересні українці придбали 7 тисяч мотоциклів, що на 11,2% більше, порівняно з минулим роком. Водночас минулого місяця продали на 18,1% мотоциклів менше, ніж у серпні. Це пояснюється сезонністю, адже влітку ринок традиційно активізується, а у міжсезоння обсяги продажів падають.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Динаміка ринку мотоциклів
Переважна більшість зареєстрованих байків були новими (імпортованими з-за кордону) — 56% або 3982 шт.
На внутрішньому ринку уклали 2 491 угоду купівлі-продажу мотоциклів, що становить 35,4% від загального обсягу, тоді як 559 уживаних байків (7,9%) було імпортовано з-за кордону.
Найпопулярніші мотоцикли з пробігом
На внутрішньому ринку лідером залишається Honda. Друге та третє місця за китайськими марками — Lifan і Geon, які з дуже невеликою різницею витіснили на четверту сходинку Yamaha.
Це пояснюється активним поповненням ринку новими китайськими моделями. Експерти прогнозують, надалі японські, американські чи німецькі марки спускатимуться все нижче у списку.
Найпопулярніші вживані мотоцикли, ввезені з-за кордону:
- Honda — 160
- Suzuki — 116
- Kawasaki — 89
- Yamaha — 84
- Harley-Davidson — 42
- BMW — 22
- Triumph — 12
- KTM — 6
- Indian — 6
- Ducati — 6
Найпопулярніші нові мотоцикли
У сегменті нових мотоциклів в Україні за перше місце минулого місяця серйозно боролися аж три марки: Spark, Lifan та Musstang.
Різниця виявилася буквально в кілька проданих мотоциклів, однак все ж вона є, і опираючись на неї ці марки й розміщені у ТОП-10.
Експерти наголошують, у ТОП-10 не залишилося місця для когось іншого, крім китайських та індійських мотобрендів.
За словами аналітиків ІДА, мотоцикли в Україні дедалі частіше купують не для хобі, а як основний транспортний засіб.
Поділитися новиною
Також за темою
Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)
Що означає позначка 64.70 у посвідченні водія: пояснення МВС
Новий Toyota Land Cruiser FJ представлено: подробиці молодшого брата Prado (фото, відео)
Facebook запускає функцію, що дозволяє ШІ переглядати всі фото з телефону до їх публікації
ТОП-10 найнадійніших брендів авто
Leapmotor готує нову лінійку бюджетних моделей для Китаю та Європи