Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
У вересні українці придбали 7 тисяч мотоциклів, що на 11,2% більше, порівняно з минулим роком. Водночас минулого місяця продали на 18,1% мотоциклів менше, ніж у серпні. Це пояснюється сезонністю, адже влітку ринок традиційно активізується, а у міжсезоння обсяги продажів падають.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку мотоциклів

Переважна більшість зареєстрованих байків були новими (імпортованими з-за кордону) — 56% або 3982 шт.
На внутрішньому ринку уклали 2 491 угоду купівлі-продажу мотоциклів, що становить 35,4% від загального обсягу, тоді як 559 уживаних байків (7,9%) було імпортовано з-за кордону.
Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)

Найпопулярніші мотоцикли з пробігом

На внутрішньому ринку лідером залишається Honda. Друге та третє місця за китайськими марками — Lifan і Geon, які з дуже невеликою різницею витіснили на четверту сходинку Yamaha.
Це пояснюється активним поповненням ринку новими китайськими моделями. Експерти прогнозують, надалі японські, американські чи німецькі марки спускатимуться все нижче у списку.
Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)
Найпопулярніші вживані мотоцикли, ввезені з-за кордону:
  • Honda — 160
  • Suzuki — 116
  • Kawasaki — 89
  • Yamaha — 84
  • Harley-Davidson — 42
  • BMW — 22
  • Triumph — 12
  • KTM — 6
  • Indian — 6
  • Ducati — 6

Найпопулярніші нові мотоцикли

У сегменті нових мотоциклів в Україні за перше місце минулого місяця серйозно боролися аж три марки: Spark, Lifan та Musstang.
Різниця виявилася буквально в кілька проданих мотоциклів, однак все ж вона є, і опираючись на неї ці марки й розміщені у ТОП-10.
Експерти наголошують, у ТОП-10 не залишилося місця для когось іншого, крім китайських та індійських мотобрендів.
Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)
За словами аналітиків ІДА, мотоцикли в Україні дедалі частіше купують не для хобі, а як основний транспортний засіб.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
