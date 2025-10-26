Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Найпопулярніші марки мотоциклів в Україні (інфографіка)

У вересні українці придбали 7 тисяч мотоциклів, що на 11,2% більше, порівняно з минулим роком. Водночас минулого місяця продали на 18,1% мотоциклів менше, ніж у серпні. Це пояснюється сезонністю, адже влітку ринок традиційно активізується, а у міжсезоння обсяги продажів падають.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку мотоциклів

Переважна більшість зареєстрованих байків були новими (імпортованими з-за кордону) — 56% або 3982 шт.

На внутрішньому ринку уклали 2 491 угоду купівлі-продажу мотоциклів, що становить 35,4% від загального обсягу, тоді як 559 уживаних байків (7,9%) було імпортовано з-за кордону.

Найпопулярніші мотоцикли з пробігом

На внутрішньому ринку лідером залишається Honda. Друге та третє місця за китайськими марками — Lifan і Geon, які з дуже невеликою різницею витіснили на четверту сходинку Yamaha.

Це пояснюється активним поповненням ринку новими китайськими моделями. Експерти прогнозують, надалі японські, американські чи німецькі марки спускатимуться все нижче у списку.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, ввезені з-за кордону:

Honda — 160

Suzuki — 116

Kawasaki — 89

Yamaha — 84

Harley-Davidson — 42

BMW — 22

Triumph — 12

KTM — 6

Indian — 6

Ducati — 6

Найпопулярніші нові мотоцикли

У сегменті нових мотоциклів в Україні за перше місце минулого місяця серйозно боролися аж три марки: Spark, Lifan та Musstang.

Різниця виявилася буквально в кілька проданих мотоциклів, однак все ж вона є, і опираючись на неї ці марки й розміщені у ТОП-10.

Експерти наголошують, у ТОП-10 не залишилося місця для когось іншого, крім китайських та індійських мотобрендів.

За словами аналітиків ІДА, мотоцикли в Україні дедалі частіше купують не для хобі, а як основний транспортний засіб.

За матеріалами:

