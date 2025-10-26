0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Facebook запускає функцію, що дозволяє ШІ переглядати всі фото з телефону до їх публікації

Технології&Авто
18
Facebook запускає функцію, що дозволяє ШІ переглядати всі фото з телефону до їх публікації
Facebook запускає функцію, що дозволяє ШІ переглядати всі фото з телефону до їх публікації
Meta представила нову функцію для користувачів Facebook у США та Канаді, яка надає штучному інтелекту повний доступ до фотогалереї смартфона.
Про це пише The Verge.
Читайте також
Новий інструмент буде автоматично виявляти «приховані перлини» — знімки користувача, які могли залишитися непоміченими серед скриншотів чи випадкових фото, та пропонувати їх редагування або створення колажів.
Функція працює лише за умови згоди користувача. У такому випадку фотографії з пам’яті пристрою завантажуються у хмарне сховище Meta, де алгоритми аналізують їх і пропонують варіанти обробки. Користувач може зберегти або поділитися результатами.
Правила, на які має погодитись користувач перед активацією функції
Правила, на які має погодитись користувач перед активацією функції
Meta уточнила, що сам факт завантаження фото у хмару не означає їх використання для навчання моделей штучного інтелекту.
За словами представниці компанії Марі Мельгізо, знімки можуть бути використані для вдосконалення ШІ лише тоді, коли користувач редагує їх за допомогою інструментів Meta або публікує створений результат у Facebook.
Читайте також
Компанія також повідомила, що медіафайли з фотогалереї зберігатимуться у хмарі на постійній основі, хоча раніше йшлося про можливість їх зберігання до 30 днів. Meta також підкреслює, що ці дані не застосовуватимуться для таргетованої реклами.
У блозі Facebook зазначено, що користувачів запитають, чи хочуть вони дозволити «хмарній обробці» створювати ідеї на основі їхніх фото. Водночас не уточнюється, чи буде прямо вказано на можливість використання цих знімків для навчання ШІ.
За даними Meta, нова функція орієнтована на тих, хто робить багато знімків, але прагне швидко покращити їх перед публікацією. ЇЇ розширення для більшої кількості користувачів відбудеться протягом найближчих місяців.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems