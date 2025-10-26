Facebook запускає функцію, що дозволяє ШІ переглядати всі фото з телефону до їх публікації
Meta представила нову функцію для користувачів Facebook у США та Канаді, яка надає штучному інтелекту повний доступ до фотогалереї смартфона.
Про це пише The Verge.
Новий інструмент буде автоматично виявляти «приховані перлини» — знімки користувача, які могли залишитися непоміченими серед скриншотів чи випадкових фото, та пропонувати їх редагування або створення колажів.
Функція працює лише за умови згоди користувача. У такому випадку фотографії з пам’яті пристрою завантажуються у хмарне сховище Meta, де алгоритми аналізують їх і пропонують варіанти обробки. Користувач може зберегти або поділитися результатами.
Meta уточнила, що сам факт завантаження фото у хмару не означає їх використання для навчання моделей штучного інтелекту.
За словами представниці компанії Марі Мельгізо, знімки можуть бути використані для вдосконалення ШІ лише тоді, коли користувач редагує їх за допомогою інструментів Meta або публікує створений результат у Facebook.
Компанія також повідомила, що медіафайли з фотогалереї зберігатимуться у хмарі на постійній основі, хоча раніше йшлося про можливість їх зберігання до 30 днів. Meta також підкреслює, що ці дані не застосовуватимуться для таргетованої реклами.
У блозі Facebook зазначено, що користувачів запитають, чи хочуть вони дозволити «хмарній обробці» створювати ідеї на основі їхніх фото. Водночас не уточнюється, чи буде прямо вказано на можливість використання цих знімків для навчання ШІ.
За даними Meta, нова функція орієнтована на тих, хто робить багато знімків, але прагне швидко покращити їх перед публікацією. ЇЇ розширення для більшої кількості користувачів відбудеться протягом найближчих місяців.
