Meta запускає платні версії Facebook та Instagram у Великій Британії

Компанія Meta Platforms Inc. невдовзі запустить у Великій Британії платні версії Facebook та Instagram, які дозволять користуватися сервісами без реклами.
Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість підписки

Упродовж найближчих тижнів жителям країни запропонують вибір: залишитися на безоплатній версії з рекламою або оформити підписку — £2,99 на місяць для вебверсії чи £3,99 для застосунків на iOS та Android.
Дорожчі тарифи на мобільних пристроях пояснюються комісіями Apple та Google у їхніх магазинах застосунків.
Meta наголошує, що нова модель має збалансувати дотримання суворих європейських вимог до конфіденційності та її ключове джерело прибутку — рекламу, яка торік забезпечила 97% доходів компанії.
Користувачам старше 18 років почнуть надходити сповіщення про можливість підписки.
Раніше, у 2023 році, Meta запустила дорожчий варіант підписки в ЄС, проте навесні 2025 року отримала штраф у €200 млн за порушення правил цифрової конкуренції.
Єврокомісія вимагала змінити систему, і компанія внесла правки, однак Брюссель продовжує наполягати на додаткових корекціях.
У Великій Британії ж, яка після виходу з ЄС має більш гнучке регулювання, запуску вже дали «зелене світло». Meta повідомила, що вела консультації з національним регулятором із питань конфіденційності — ICO.
За матеріалами:
Mind
