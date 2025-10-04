Meta запускає платні версії Facebook та Instagram у Великій Британії Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Meta запускає платні версії Facebook та Instagram у Великій Британії

Компанія Meta Platforms Inc. невдовзі запустить у Великій Британії платні версії Facebook та Instagram, які дозволять користуватися сервісами без реклами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість підписки

Упродовж найближчих тижнів жителям країни запропонують вибір: залишитися на безоплатній версії з рекламою або оформити підписку — £2,99 на місяць для вебверсії чи £3,99 для застосунків на iOS та Android.

Читайте також Facebook тестує функцію редагування фото штучним інтелектом Meta одразу на вашому телефоні

Дорожчі тарифи на мобільних пристроях пояснюються комісіями Apple та Google у їхніх магазинах застосунків.

Meta наголошує, що нова модель має збалансувати дотримання суворих європейських вимог до конфіденційності та її ключове джерело прибутку — рекламу, яка торік забезпечила 97% доходів компанії.

Користувачам старше 18 років почнуть надходити сповіщення про можливість підписки.

Раніше, у 2023 році, Meta запустила дорожчий варіант підписки в ЄС, проте навесні 2025 року отримала штраф у €200 млн за порушення правил цифрової конкуренції.

Єврокомісія вимагала змінити систему, і компанія внесла правки, однак Брюссель продовжує наполягати на додаткових корекціях.

У Великій Британії ж, яка після виходу з ЄС має більш гнучке регулювання, запуску вже дали «зелене світло». Meta повідомила, що вела консультації з національним регулятором із питань конфіденційності — ICO.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.