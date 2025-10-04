BMW відкликає майже 200 тисяч автомобілів у США через ризик займання 04.10.2025, 00:08 — Технології&Авто

BMW відкликає майже 200 тисяч автомобілів у США через ризик займання

Німецький автовиробник BMW відкликає близько 200 тисяч автомобілів у Північній Америці через ймовірний ризик займання. Федеральні регулятори попередили, що реле стартера двигуна може заіржавіти, перегріватися та викликати коротке замикання.

Про це пише Independent.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомила про відкликання деяких моделей BMW 2019−2022 років через дефект, який «може підвищити ризик пожежі».

Зокрема йдеться про:

BMW 330i (2019−2021)

BMW Z4 (2019−2022)

BMW 530i, X3 та X4 (2020−2022)

BMW 430i та 430i Convertible (2021−2022)

BMW 230i (2022)

Також відкличуть деякі Toyota Supra 2020−2022 років, котрі частково використовують ті ж комплектуючі.

Регулятори радять власникам відкликаних автомобілів «ставити машини на відкриту територію, якомога далі від будівель», поки не буде усунуто проблему. Дилери безплатно замінять реле стартера двигуна.

Листи з повідомленням про відкликання надішлють власникам 14 листопада. Друге повідомлення буде надіслано, коли стануть доступні запасні частини.

Це вже не перше масштабне відкликання BMW у США: у серпні 2024 року було відкликано понад 720 тисяч авто через несправність електричної водяної помпи, яка також могла спричинити коротке замикання і потенційну пожежу.

