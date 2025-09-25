Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів через дефект рульової колонки Сьогодні 23:54 — Технології&Авто

Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів через дефект рульової колонки

Американська автомобілебудівна компанія Ford Motor відкликає 115 539 автомобілів у США через дефект, який може спричинити від’єднання верхнього валу рульової колонки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США.

Зазначається, що проблема, яка потенційно може призвести до втрати керування, стосується автомобілів моделей 2020−2021 років випуску та включає моделі F-250, F-350 і F-450.

Як відмітили у Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США, дилери Ford перевірятимуть та безкоштовно ремонтуватимуть або замінюватимуть несправну деталь.

Раніше компанія Ford Motor оголосила масштабний відклик майже 500 тисяч автомобілів Ford Edge та Lincoln MKX та понад 105 тисяч автомобілів Mustang.

