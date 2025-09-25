0 800 307 555
В Євросоюзі за місяць зріс попит на нові авто

Технології&Авто
19
У серпні 2025 року в Європейському Союзі зареєстрували майже 678 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 5,3% більше, ніж за аналогічний місяць торік.
Про це повідомляє «Укравтопром» за посиланням на Асоціацію автовиробників ЄС (ACEA).

Які авто купують найчастіше

Зростання відбулося переважно за рахунок електрокарів та гібридів. Натомість попит на автомобілі з традиційними двигунами знизився.
Розподіл реєстрацій нових авто в ЄС у серпні за типом двигуна:
  • гібриди (HEV) — 229,97 тис. (+14%);
  • бензинові — 178,16 тис. (-16%);
  • електромобілі (BEV) — 120,8 тис. (+30%);
  • плагін-гібриди — 70,55 тис. (+55%);
  • дизельні — 59,33 тис. (-17%);
  • інші — 18,99 тис. (+2%).

Читайте також: Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025

За вісім місяців 2025 року загальний ринок нових легкових авто в ЄС скоротився на 0,1% - до 7,17 мільйона машин.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, в серпні український автопарк поповнили 2424 легковики, ввезені з Китаю, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року. Загалом із цієї кількості 2026 були новими авто (+52%), а 398 — уживаними (+7%).
Якщо авто більше не придатне до використання через зношеність, аварію чи вік, власник має провести останню формальність — зняти його з обліку у зв’язку з вибракуванням. Цю послугу надають сервісні центри МВС безплатно. Після вибракування автомобіль уже не можна зареєструвати знову. Щомісяця таку процедуру проходять понад дві тисячі транспортних засобів.
У серпні 2025 року українці подали 1666 заяв на вибракування легкових авто. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Підпишіться на нас
