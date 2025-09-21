Нові та вживані ‎китайські авто‎: ТОП-5 найпопулярніших моделей Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

У серпні український автопарк поповнили 2424 легковиків, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Загалом із цієї кількості 2026 були новими авто (+52%), а 398 — уживаними (+7%).

Зазначається, що найбільшу частку становили електромобілі — 88%.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus — 361 од.;

Volkswagen ID. Unyx — 206 од.;

Honda eNS1 — 202 од.;

BYD Sea Lion 07 — 155 од.;

Audi Q4 — 109 од.

ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 — 33 од.;

BYD Sea Lion 07 — 28 од.;

BYD Song Plus — 26 од.;

Polestar 2 — 19 од.;

Zeekr 7X — 18 од.

Нагадаємо, у липні 2025 року світові продажі електромобілів сягнули нового рекорду. Було зареєстровано 1,6 млн електричних моделей, що становить зростання на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі батарейних електромобілів (BEV) зросли на 31%, тоді як гібриди — лише на 2%.

Що треба знати про електрокари

У сервісних центрах МВС за електрокарами закріплюються «зелені» номерні знаки.

Вони призначені виключно для транспортних засобів, які приводиться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Дана норма діє відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України.

Важливо, що транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.

Під час першої державної реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

