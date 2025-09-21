0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові та вживані ‎китайські авто‎: ТОП-5 найпопулярніших моделей

Технології&Авто
53
Нові та вживані ‎китайські авто‎: ТОП-5 найпопулярніших моделей
Нові та вживані ‎китайські авто‎: ТОП-5 найпопулярніших моделей
У серпні український автопарк поповнили 2424 легковиків, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Загалом із цієї кількості 2026 були новими авто (+52%), а 398 — уживаними (+7%).
Зазначається, що найбільшу частку становили електромобілі — 88%.
ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:
  • BYD Song Plus — 361 од.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 206 од.;
  • Honda eNS1 — 202 од.;
  • BYD Sea Lion 07 — 155 од.;
  • Audi Q4 — 109 од.
ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:
  • Zeekr 001 — 33 од.;
  • BYD Sea Lion 07 — 28 од.;
  • BYD Song Plus — 26 од.;
  • Polestar 2 — 19 од.;
  • Zeekr 7X — 18 од.
Нагадаємо, у липні 2025 року світові продажі електромобілів сягнули нового рекорду. Було зареєстровано 1,6 млн електричних моделей, що становить зростання на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі батарейних електромобілів (BEV) зросли на 31%, тоді як гібриди — лише на 2%.

Що треба знати про електрокари

  • У сервісних центрах МВС за електрокарами закріплюються «зелені» номерні знаки.
  • Вони призначені виключно для транспортних засобів, які приводиться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Дана норма діє відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України.
  • Важливо, що транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.
Під час першої державної реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025

За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems