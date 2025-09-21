Нові та вживані китайські авто: ТОП-5 найпопулярніших моделей
У серпні український автопарк поповнили 2424 легковиків, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Загалом із цієї кількості 2026 були новими авто (+52%), а 398 — уживаними (+7%).
Зазначається, що найбільшу частку становили електромобілі — 88%.
ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus — 361 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 206 од.;
- Honda eNS1 — 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 155 од.;
- Audi Q4 — 109 од.
ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 — 33 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 28 од.;
- BYD Song Plus — 26 од.;
- Polestar 2 — 19 од.;
- Zeekr 7X — 18 од.
Нагадаємо, у липні 2025 року світові продажі електромобілів сягнули нового рекорду. Було зареєстровано 1,6 млн електричних моделей, що становить зростання на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі батарейних електромобілів (BEV) зросли на 31%, тоді як гібриди — лише на 2%.
Що треба знати про електрокари
- У сервісних центрах МВС за електрокарами закріплюються «зелені» номерні знаки.
- Вони призначені виключно для транспортних засобів, які приводиться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Дана норма діє відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України.
- Важливо, що транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.
Під час першої державної реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.
Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025
