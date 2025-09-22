Apple пояснила, як оптимізувати швидкість зарядки Apple Watch
У watchOS 26 з’явилася функція, яка попереджає користувачів, якщо їхній Apple Watch заряджається повільніше, ніж міг би. У розділі «Налаштування → Батарея» відображається повідомлення Slow Charger: помаранчевим кольором позначається повільне заряджання, зеленим — оптимальне.
Про це пише Apple у своєму блозі. Це не означає несправність пристрою, а лише вказує, що зарядку можна прискорити за допомогою більш потужного адаптера.
Для найшвидшої зарядки Apple радить застосовувати USB-C Power Delivery адаптер разом із USB-C магнітним кабелем Apple Watch, що постачається з годинником. Використання кабелів від старіших моделей може знизити швидкість заряджання.
Поради для швидшого заряджання Apple Watch:
- Підключайте кабель безпосередньо до виділеного USB-C зарядного пристрою. Якщо використовувати USB-хаб, комп’ютер чи автомобільний порт, потужність може бути знижена.
- Уникайте екстремальних температур. Пристрій заряджається найшвидше при кімнатній температурі; надто висока або низька температура змушує систему обмежувати швидкість для захисту акумулятора.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple пояснила, як оптимізувати швидкість зарядки Apple Watch
Дослідники зʼясували, хто може втратити роботу через штучний інтелект
Нові та вживані китайські авто: ТОП-5 найпопулярніших моделей
Tesla припинила продаж найдешевшої версії Cybertruck, тому що її ніхто не купує
Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)
Porsche готує електричні Boxster і Cayman