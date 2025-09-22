Apple пояснила, як оптимізувати швидкість зарядки Apple Watch

0 800 307 555
Технології&Авто
У watchOS 26 з’явилася функція, яка попереджає користувачів, якщо їхній Apple Watch заряджається повільніше, ніж міг би. У розділі «Налаштування → Батарея» відображається повідомлення Slow Charger: помаранчевим кольором позначається повільне заряджання, зеленим — оптимальне.
Про це пише Apple у своєму блозі. Це не означає несправність пристрою, а лише вказує, що зарядку можна прискорити за допомогою більш потужного адаптера.
Для найшвидшої зарядки Apple радить застосовувати USB-C Power Delivery адаптер разом із USB-C магнітним кабелем Apple Watch, що постачається з годинником. Використання кабелів від старіших моделей може знизити швидкість заряджання.
Поради для швидшого заряджання Apple Watch:
  1. Підключайте кабель безпосередньо до виділеного USB-C зарядного пристрою. Якщо використовувати USB-хаб, комп’ютер чи автомобільний порт, потужність може бути знижена.
  2. Уникайте екстремальних температур. Пристрій заряджається найшвидше при кімнатній температурі; надто висока або низька температура змушує систему обмежувати швидкість для захисту акумулятора.
Payment systems