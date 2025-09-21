0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)

Технології&Авто
14
Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)
Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)
Дизайн моделі Honda Prelude 6 покоління давно не є секретом, виробник неодноразово показував новинку на різних заходах. Але візуально спорідненості з Civic вдалося уникнути.
Детально машину показує Autogefühl.
Японське купе отримало економічну силову установку від гібрида Honda Civic. Потужність становить 200 к.с.
Можливо, в майбутньому для Prelude віддачу збільшать з появою більш спортивних модифікацій Type S і Type R, але про це точної інформації поки немає.
Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)
Всередині з’явилися деталі підвіски та потужні гальма від Honda Civic Type R. Це цікаво, враховуючи, що компанія раніше відзначала більш спокійний і розслаблений характер новинки. Проте фокус все ж зробили на дорожній поведінці.
Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)
Ціна Honda Prelude 2026 модельного року в базовому виконанні в Японії перевищила 40 тис. доларів. При цьому відомо, що на домашньому ринку у машини найнижча вартість.
Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems