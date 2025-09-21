Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото) Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

Дизайн моделі Honda Prelude 6 покоління давно не є секретом, виробник неодноразово показував новинку на різних заходах. Але візуально спорідненості з Civic вдалося уникнути.

Детально машину показує Autogefühl.

Японське купе отримало економічну силову установку від гібрида Honda Civic. Потужність становить 200 к.с.

Можливо, в майбутньому для Prelude віддачу збільшать з появою більш спортивних модифікацій Type S і Type R, але про це точної інформації поки немає.

Всередині з’явилися деталі підвіски та потужні гальма від Honda Civic Type R. Це цікаво, враховуючи, що компанія раніше відзначала більш спокійний і розслаблений характер новинки. Проте фокус все ж зробили на дорожній поведінці.

Ціна Honda Prelude 2026 модельного року в базовому виконанні в Японії перевищила 40 тис. доларів. При цьому відомо, що на домашньому ринку у машини найнижча вартість.

