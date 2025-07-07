Apple Watch Ultra 3 отримає супутниковий зв’язок та підтримку 5G — Finance.ua

Apple Watch Ultra 3 отримає супутниковий зв’язок та підтримку 5G Сьогодні 07:43 — Технології&Авто

Apple Watch Ultra 3 отримає супутниковий зв’язок та підтримку 5G

У свіжому випуску розсилки Power On оглядач Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple планує випустити Watch Ultra 3 вже цього року.

Пристрій повинен отримати ряд помітних нововведень, включаючи супутниковий зв’язок, який дозволить надсилати текстові повідомлення навіть за відсутності Wi-Fi та мережі. При цьому функція працюватиме без прив’язки до iPhone.

Крім того, Гурман очікує, що новинка отримає підтримку особливої ​​версії 5G, адаптованої для пристроїв, що носяться. Поточні моделі Ultra підтримують лише LTE.

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Серед інших очікуваних покращень Watch Ultra 3 — чип S10 (або новіший), прискорена зарядка і яскравіший надширокий OLED-дисплей, що забезпечує високу частоту оновлення в режимі Always-On і кращу читаність під кутом. Всі ці функції вже з’явилися в Apple Watch Series 10 минулого року.

Що стосується функції вимірювання артеріального тиску, то, як повідомляв Гурман у березні, Apple все ще стикається з труднощами при її впровадженні. Тому неясно, чи буде вона готова до запуску Ultra 3, який, за попередньою інформацією, відбудеться приблизно за два місяці.

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