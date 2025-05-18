Apple додасть камери в AirPods і Apple Watch — Finance.ua

Apple додасть камери в AirPods і Apple Watch
Apple розробляє нові чипи для навушників AirPods і смартгодинників Apple Watch, щоб додати в них камери.
Про це пише Bloomberg.
Для AirPods з камерою Apple готує чип під кодовою назвою Glennie, а для Apple Watch із подібними функціями — чип під назвою Nevis.
Компанія планує завершити роботу над цими компонентами до 2027 року.
Ідея в тому, щоб ці пристрої могли «бачити» об’єкти довкола, а також використовувати ШІ для взаємодії з користувачем — наприклад, швидше відповідати на запити.
Схоже на те, як це реалізували в окулярах Meta. Тобто камери будуть не для фото чи відео, а для збору візуальних даних для функцій ШІ.
Apple і штучний інтелект
Apple також працює над власними серверними чіпами для обробки запитів до платформи Apple Intelligence.
Проєкт має назву Baltra, і його теж планують завершити до 2027 року.
Нові сервери мають зробити AI-сервіси Apple швидшими й незалежнішими від наявних процесорів.
Що ще в планах
Apple тестує чіп для «розумних» окулярів, які можуть з’явитися протягом наступних двох років.
Крім того, компанія готує нові процесори для Mac і вдосконалені модеми для iPhone. У перспективі — сенсор у годиннику, який зможе вимірювати рівень глюкози без проколів.
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