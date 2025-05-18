Apple додасть камери в AirPods і Apple Watch — Finance.ua

Apple додасть камери в AirPods і Apple Watch Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Apple додасть камери в AirPods і Apple Watch

Apple розробляє нові чипи для навушників AirPods і смартгодинників Apple Watch, щоб додати в них камери.

Про це пише Bloomberg.

Для AirPods з камерою Apple готує чип під кодовою назвою Glennie, а для Apple Watch із подібними функціями — чип під назвою Nevis.

Компанія планує завершити роботу над цими компонентами до 2027 року.

Ідея в тому, щоб ці пристрої могли «бачити» об’єкти довкола, а також використовувати ШІ для взаємодії з користувачем — наприклад, швидше відповідати на запити.

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Схоже на те, як це реалізували в окулярах Meta. Тобто камери будуть не для фото чи відео, а для збору візуальних даних для функцій ШІ.

Apple і штучний інтелект

Apple також працює над власними серверними чіпами для обробки запитів до платформи Apple Intelligence.

Проєкт має назву Baltra, і його теж планують завершити до 2027 року.

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Нові сервери мають зробити AI-сервіси Apple швидшими й незалежнішими від наявних процесорів.

Що ще в планах

Apple тестує чіп для «розумних» окулярів, які можуть з’явитися протягом наступних двох років.

Крім того, компанія готує нові процесори для Mac і вдосконалені модеми для iPhone. У перспективі — сенсор у годиннику, який зможе вимірювати рівень глюкози без проколів.

The Village Україна За матеріалами:

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