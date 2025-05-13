Apple планує підняти ціни на iPhone, але не хоче виправдовувати це митами Трампа — WSJ Сьогодні 21:47 — Технології&Авто

Apple планує підняти ціни на iPhone, але не хоче виправдовувати це митами Трампа — WSJ

Apple розглядає можливість підвищення цін на свою осінню лінійку iPhone, дебют якої заплановано на вересень цього року. Зростання ціни на «яблучні» новинки компанія прагне пов’язати з новими функціями та змінами дизайну, а не з митами США на китайські товари.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише China Daily.

У звіті WSJ додають, що компанія має намір уникнути будь-якого сценарію, в якому споживачі пов’язали б зростання цін на iPhone із підвищенням тарифів США на товари з Китаю, де складають більшість пристроїв Apple.

Так, джерела, знайомі з ланцюгом поставок Apple, кажуть, що компанія може виправдати вищі витрати, посилаючись на новий дизайн та розширені функції цьогорічних iPhone. Більшість також припускають, що Apple підвищить ціни в рамках своєї стратегії підтримки норм прибутку на тлі зростання виробничих витрат.

Нові iPhone, які мають вийти восени 2025 року, матимуть деякі зміни в дизайні та форматі, зокрема надтонкий дизайн. Інвестиційний банк Jefferies підрахував, що серед 65 млн одиниць iPhone, проданих Apple у Сполучених Штатах минулого року, близько 36−39 млн були моделями Pro або Pro Max.

Очікується, що осіння лінійка включатиме тоншу модель, яка замінить поточний iPhone 16 Plus, роздрібна ціна якого в Сполучених Штатах становить 899 доларів.

Вплив тарифних воєн на Apple

У звіті WSJ також зазначається, що генеральний директор Apple Тім Кук «зіткнувся з тиском через торговельний конфлікт між США та Китаєм, який загрожує ланцюжку поставок Apple».

Apple понесе додаткові витрати близько 900 млн доларів протягом третього кварталу через підвищення тарифів. Щоб компенсувати ці витрати, компанія перемістила більшу частину виробництва iPhone до Індії, зменшуючи свою залежність від китайського виробництва. Цей крок є частиною ширших зусиль щодо диверсифікації ланцюга поставок та захисту своєї діяльності від геополітичних потрясінь. Як пише The Hindu, тарифна війна мала відчутний фінансовий вплив. Очікується, щопротягом третього кварталу через підвищення тарифів. Щоб компенсувати ці витрати, компанія перемістила більшу частину виробництва iPhone до Індії, зменшуючи свою залежність від китайського виробництва. Цей крок є частиною ширших зусиль щодо диверсифікації ланцюга поставок та захисту своєї діяльності від геополітичних потрясінь.

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Тим часом торговельна ситуація залишається нестабільною. У понеділок, 12 травня, Сполучені Штати та Китай домовилися про 90-денну паузу у взаємних тарифах, аби продовжити переговори. Уряд США також запровадив значні тарифні винятки для технологічної галузі, зокрема смартфонів, ноутбуків та напівпровідникового обладнання. Однак, попередній 20% тариф на широкий спектр китайських товарів все ще діє, що ускладнює довгострокові цінові стратегії для таких компаній, як Apple.

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