Apple випустить чохол з вбудованою батареєю для надтонкого iPhone 17 Air — Finance.ua
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Apple випустить чохол з вбудованою батареєю для надтонкого iPhone 17 Air

Технології&Авто
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Apple випустить чохол з вбудованою батареєю для надтонкого iPhone 17 Air
Apple випустить чохол з вбудованою батареєю для надтонкого iPhone 17 Air
Apple восени цього року разом з основними смартфонами iPhone 17 планує представити новий iPhone 17 Air, який стане одним із найтонших смартфонів в історії. Його товщина, за чутками, складе лише 5,5 мм, що змусило компанію піти на значні компроміси, зокрема зменшити розмір батареї.
Щоб компенсувати цей недолік, Apple планує випустити спеціальний чохол з вбудованим акумулятором, який заряджатиме смартфон через USB-C або MagSafe.
Про це пише NotebookCheck з посиланням на The Information.
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Компанія очікує, що лише 60−70% користувачів зможуть використовувати iPhone 17 Air протягом дня без підзарядки, тоді як у стандартних моделей цей показник сягає 80−90%.
Через це Apple планує додатково випустити чохол з акумулятором, який повинен покращити автономність нового смартфона Air.
Однак додатковий акумуляторний чохол може зробити пристрій таким же за товщиною, як iPhone 17 Pro, що ставить під питання переваги ультратонкого дизайну.
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Згідно з останніми даними, iPhone 17 Air матиме лише одну задню камеру та процесор Apple A19. Очікується, що ця модель замінить iPhone 16 Plus у лінійці компанії.
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За матеріалами:
mezha.media
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