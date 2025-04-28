Apple готує свій найтонший смартфон: у мережі з’явились нові фото iPhone 17 Air — Finance.ua
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Apple готує свій найтонший смартфон: у мережі з’явились нові фото iPhone 17 Air

Технології&Авто
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Фото Tom's Guide
Фото Tom's Guide
Відомий інсайдер Сонні Діксон виклав у Twitter кілька фотографій всієї лінійки iPhone 17. Нічого особливо нового на цих знімках не показано. Однак за ними можна оцінити, наскільки тонкою може виявитися модель Air.
Модель Air буде найтоншим iPhone, коли-небудь випущеним компанією. За попередніми даними, товщина корпусу складе всього 5,5 мм. Для порівняння, iPhone 17 Pro, за наявною інформацією, матимуть товщину близько 8,725 мм.
Фото Sonny Dickson
Фото Sonny Dickson
На фото різниця між смартфонами кардинальна. Візуально iPhone 17 Air, здається, майже таким же тонким, як і його порт зарядки і кнопки гучності, пише MacRumors
Фото Sonny Dickson
Фото Sonny Dickson
Втім, є і нюанси. Повідомляється, що для досягнення такого рівня тонкощі iPhone 17 Air матиме лише одну задню камеру, щоб зберегти місце для батареї, та eSIM замість слота для SIM-карти.
Презентація iPhone 17 Air відбудеться разом із презентацією всієї лінійки iPhone 17 — у вересні 2025 року. З чуток, у новому поколінні всі смартфони запропонують дисплеї Pro Motion з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп.
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Основним суперником iPhone 17 Air має стати Galaxy S25 Edge, який, як очікується, надійде в продаж у травні-червні. Смартфон буде товщим і дорожчим, ніж Айфон, однак Samsung, на відміну від Apple, не планує йти на компроміси в плані заліза.
За матеріалами:
УНІАН
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