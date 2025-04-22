Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик — Finance.ua
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Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик

Фондовий ринок
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Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Акції Apple Inc. можуть подешевшати ще приблизно на 30% після зниження їхньої вартості більш ніж на 23% від початку 2025 року, вважає аналітик Moffett Nathanson Крейг Моффетт.
Аналітик підтвердив рекомендацію «продавати» для паперів Apple, знизивши їхню прогнозну ціну до $141 з $184. Таким чином, Моффетт вважає можливим падіння ціни акцій компанії більш ніж на 28% порівняно з рівнем закриття сесії 17 квітня.
Аналітик також знизив прогноз прибутку Apple на 2026 фінрік (до $7,06 на акцію з $7,87 на акцію) у зв’язку з торговельною війною США і Китаю, розпочатою американським президентом Дональдом Трампом.
«Apple вдалося уникнути найгіршого сценарію, коли Трамп скасував частину мит 11 квітня, — зазначає Моффетт. — Проте Білий дім дав чітко зрозуміти, що імпортовані з Китаю пристрої Apple обкладаються митом у 20%, що було немислимим ще місяць тому. І навіть мита на імпорт iPhone з Індії, а також годинників і навушників з В’єтнаму, обкладаються митом у 10%».
У понеділок папери Apple втратили понад 3%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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