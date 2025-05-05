Apple розповіла, скільки заробила за II квартал 2025 року — Finance.ua

Apple розповіла, скільки заробила за II квартал 2025 року Сьогодні 02:36 — Фондовий ринок

Apple розповіла, скільки заробила за II квартал 2025 року

Тім Кук відзвітував інвесторам про прибутки компанії Apple по закінченню II фіскального кварталу 2025 року. Компанії вдалося перевершити очікування.

Про це повідомляє видання 9to5Mac.

II квартал приніс компанії дохід розміром $95,4 млрд. Такий самий період минулого року закінчився з $90,75 млрд. Прибуток у 2025 році від виручки становив $24,78 млрд:

частка смартфонів iPhone із загальної цифри становить $46,84 млрд,

Mac приніс $7,95 млрд,

iPad — $6,4 млрд,

аксесуари — $6,4 млрд,

а сервіси — $26,64.

На Wall Street очікували, що II квартал Apple завершить із меншим доходом у $94,68 млрд. Інвестори очікували $1,63 прибутку з акції. Дохід із цінних паперів сягнув $1,65 за штуку.

Раніше повідомлялось, що Apple мусить виплатити понад $500 млн штрафу за використання 4G-патентів. Американська компанія заявила, що розчарована рішенням і має намір його оскаржити.

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