Bentley та Mercedes-Benz: скільки коштує ремонт і ТО люксових автівок

Витрати на люксовий автомобіль не закінчуються після його купівлі. Регулярне обслуговування та ремонт можуть обійтися ще в тисячі доларів, тож до таких витрат варто бути готовим заздалегідь.

Видання GoBankingRates визначило п’ять люксових марок, власникам яких доведеться найбільше витрачати на технічне обслуговування та ремонт.

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Які люксові автомобілі найдорожчі в обслуговуванні

Для складання рейтингу експерти використали дані дослідження CarEdge, яке порівнювало витрати на обслуговування преміальних автомобілів після п’яти років володіння.

До списку увійшли п’ять марок із найвищими витратами за цей період.

Bentley — $12 032 за п’ять років. Британський виробник люксових автомобілів посів перше місце з великим відривом від конкурентів. Land Rover — $5 752. Витрати на обслуговування автомобілів цієї марки за п’ять років становлять майже половину суми, необхідної для Bentley. BMW — $5 145. Німецький виробник преміальних автомобілів посів третє місце за вартістю технічного обслуговування та ремонту. Jaguar — $4 933. За п’ять років володіння автомобілем цієї марки витрати на обслуговування можуть наблизитися до $5 тис. Mercedes-Benz — $4 217. У п’ятірці найдорожчих марок за витратами на обслуговування Mercedes-Benz посів останнє місце.

Експерти зазначають: під час купівлі преміального автомобіля варто враховувати не лише його початкову вартість, а й майбутні витрати на ремонт і технічне обслуговування. З часом через зношення деталей, несправності та пошкодження ці витрати можуть суттєво збільшити загальну суму, яку власник витратить на машину.