Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування

Технології&Авто
19
Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування
Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування
Apple та Anthropic об’єднали зусилля для розробки програмної платформи «vibe-coding», яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для написання, редагування та тестування коду для програмістів.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Читайте також
Компанія-виробник iPhone планує впровадити цю платформу для внутрішнього використання, але ще не вирішила, чи запускати її публічно, пише видання.
Система є новою версією програмного забезпечення Apple для програмування Xcode і базується на моделі Claude Sonnet від Anthropic.
Для прискорення розвитку ШІ Apple залучає мережу партнерів. Функції Apple Intelligence уже частково працюють на базі ChatGPT від OpenAI, а в майбутньому може бути додана альтернатива у вигляді Google Gemini, зазначила компанія. Тепер Anthropic може допомогти Apple із внутрішнім написанням коду.
Читайте також
Серед розробників останні моделі Claude від Anthropic особливо популярні для завдань кодування, зокрема на платформах vibe-coding, таких як Cursor і Windsurf.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Долучитися до майбутнього
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems