Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування — Finance.ua

Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування

Apple та Anthropic об’єднали зусилля для розробки програмної платформи «vibe-coding», яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для написання, редагування та тестування коду для програмістів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Компанія-виробник iPhone планує впровадити цю платформу для внутрішнього використання, але ще не вирішила, чи запускати її публічно, пише видання.

Система є новою версією програмного забезпечення Apple для програмування Xcode і базується на моделі Claude Sonnet від Anthropic.

Для прискорення розвитку ШІ Apple залучає мережу партнерів. Функції Apple Intelligence уже частково працюють на базі ChatGPT від OpenAI, а в майбутньому може бути додана альтернатива у вигляді Google Gemini, зазначила компанія. Тепер Anthropic може допомогти Apple із внутрішнім написанням коду.

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Серед розробників останні моделі Claude від Anthropic особливо популярні для завдань кодування, зокрема на платформах vibe-coding, таких як Cursor і Windsurf.

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