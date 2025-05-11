Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування — Finance.ua

Apple та Anthropic працюють над ШІ-платформою для кодування
Apple та Anthropic об’єднали зусилля для розробки програмної платформи «vibe-coding», яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для написання, редагування та тестування коду для програмістів.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Компанія-виробник iPhone планує впровадити цю платформу для внутрішнього використання, але ще не вирішила, чи запускати її публічно, пише видання.
Система є новою версією програмного забезпечення Apple для програмування Xcode і базується на моделі Claude Sonnet від Anthropic.
Для прискорення розвитку ШІ Apple залучає мережу партнерів. Функції Apple Intelligence уже частково працюють на базі ChatGPT від OpenAI, а в майбутньому може бути додана альтернатива у вигляді Google Gemini, зазначила компанія. Тепер Anthropic може допомогти Apple із внутрішнім написанням коду.
Серед розробників останні моделі Claude від Anthropic особливо популярні для завдань кодування, зокрема на платформах vibe-coding, таких як Cursor і Windsurf.
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