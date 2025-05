Apple вперше за два роки повертається на ринок боргових цінних паперів — Finance.ua

Apple вперше за два роки повертається на ринок боргових цінних паперів Сьогодні 23:35 — Фондовий ринок

Компанія Apple планує здійснити перший з 2023 року випуск корпоративних облігацій. Йдеться про боргові зобов’язання інвестиційного класу, які будуть запропоновані інвесторам у щонайбільше чотирьох траншах.

Про це пише Bloomberg.

Найдовший із них — десятирічна облігація — попередньо пропонується з прибутковістю приблизно на 0,7 відсоткового пункту вищою за аналогічні казначейські папери США.

Згідно з повідомленням, деталі угоди залишаються конфіденційними, а сам продаж координують великі фінансові установи, такі як Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co.

Цей крок Apple відбувається на тлі очікуваного зростання обсягів випуску високоякісних корпоративних облігацій у США. За оцінками банкірів, цього тижня загальний обсяг таких розміщень може скласти від 35 до 40 мільярдів доларів, а основними гравцями на ринку стануть промислові та технологічні компанії.

Востаннє Apple розміщувала боргові цінні папери у травні 2023 року. Тоді компанія випустила облігації на 5,25 мільярда доларів у п’яти частинах, включно з 30-річними паперами. За даними Bloomberg, з того часу Apple скоротила обсяг свого боргу: якщо на кінець березня 2022 року довгострокові зобов’язання компанії становили близько 113 мільярдів доларів, то на кінець березня 2025 року — вже 92 мільярди.

Очікується, що нові облігації Apple отримають найвищий рейтинг Aaa від Moody’s Ratings та AA+ від S&P Global Ratings, що свідчить про високу кредитоспроможність компанії.

