Apple вперше за два роки повертається на ринок боргових цінних паперів — Finance.ua
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Apple вперше за два роки повертається на ринок боргових цінних паперів

Фондовий ринок
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Компанія Apple планує здійснити перший з 2023 року випуск корпоративних облігацій. Йдеться про боргові зобов’язання інвестиційного класу, які будуть запропоновані інвесторам у щонайбільше чотирьох траншах.
Про це пише Bloomberg.
Найдовший із них — десятирічна облігація — попередньо пропонується з прибутковістю приблизно на 0,7 відсоткового пункту вищою за аналогічні казначейські папери США.
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Згідно з повідомленням, деталі угоди залишаються конфіденційними, а сам продаж координують великі фінансові установи, такі як Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co.
Цей крок Apple відбувається на тлі очікуваного зростання обсягів випуску високоякісних корпоративних облігацій у США. За оцінками банкірів, цього тижня загальний обсяг таких розміщень може скласти від 35 до 40 мільярдів доларів, а основними гравцями на ринку стануть промислові та технологічні компанії.
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Востаннє Apple розміщувала боргові цінні папери у травні 2023 року. Тоді компанія випустила облігації на 5,25 мільярда доларів у п’яти частинах, включно з 30-річними паперами. За даними Bloomberg, з того часу Apple скоротила обсяг свого боргу: якщо на кінець березня 2022 року довгострокові зобов’язання компанії становили близько 113 мільярдів доларів, то на кінець березня 2025 року — вже 92 мільярди.
Очікується, що нові облігації Apple отримають найвищий рейтинг Aaa від Moody’s Ratings та AA+ від S&P Global Ratings, що свідчить про високу кредитоспроможність компанії.
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