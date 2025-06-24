Дрібний трейдер через системну помилку отримав доступ до 650 тис. євро — Finance.ua
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Дрібний трейдер через системну помилку отримав доступ до 650 тис. євро

Фондовий ринок
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Дрібний трейдер через системну помилку отримав доступ до 650 тис. євро
Дрібний трейдер через системну помилку отримав доступ до 650 тис. євро
Несподіваний успіх посміхнувся дрібному торговцю на онлайн-біржі IG. Кругленька сума, яка раптово з’явилася на його брокерському рахунку, за кілька годин зробила його мільйонером.
Але не на довго, повідомляє німецьке ділове видання WirtschaftsWoche.
Німецький онлайн-трейдер, який мав на рахунку 4770 євро, випадково отримав у своє розпорядження 650 тисяч євро. Того дня трейдер займався вкладами в деривативи з використанням брокерських субрахунків.
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Виявивши на своєму рахунку нічим не забезпечений капітал, торговець не втримався від спокуси та продовжив розміщувати кошти, які йому не належать.
Поповнив портфель акціями, криптовалютою, отримав доступ до контрактів CFD, опціонів, цінних паперів.
Багато фінансових продуктів були з кредитним плечем, що дозволило розпоряджатися великими сумами за менших інвестицій. Одночасно обсяг інвестицій досяг кількох мільйонів євро.
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Через кілька днів продавець повідомив про інцидент свого брокера, а той, у свою чергу, повідомив відділ комплаєнсу IG.
З’ясувалося, що помилкове зарахування грошей відбулося внаслідок програмного збою після оновлення системи. І те, що сталося, було можливим лише при використанні кількох субрахунків, які трейдери відкривають для торгівлі різними фінансовими продуктами.
Інцидентом зацікавилося Федеральне фінансове відомство (BaFin). Випадок буде ретельно вивчено.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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