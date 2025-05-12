Штучний інтелект веде венчурні інвестиції до рекордів — KPMG Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Штучний інтелект веде венчурні інвестиції до рекордів — KPMG

У першому кварталі 2025 року глобальні венчурні інвестиції сягнули 126,3 млрд доларів США — це найвищий показник за останні 11 кварталів.

Про це йдеться у звіті Venture Pulse від KPMG.

Головним драйвером зростання став штучний інтелект, зокрема історичне фінансування у розмірі 40 млрд доларів США для OpenAI.

Однак за цією цифрою прихована інша динаміка: кількість угод у світі зменшилася до 7551 — найнижчого рівня за останні роки. Це свідчить про обережність інвесторів у більшості секторів, окрім ШІ.

«Рекордне фінансування у $40 млрд для OpenAI не просто підняло планку венчурних інвестицій — воно стало маркером глобального зсуву: штучний інтелект переходить із фази „інновації“ у фазу „інфраструктури“, формуючи нову основу для технологічної економіки найближчого десятиліття», — каже керівник напряму консультаційних послуг з питань злиття і поглинань KPMG в Україні Ілля Сегеда.

США — безумовний лідер

З-поміж 126,3 млрд доларів США, близько 72% інвестицій (91,5 млрд доларів США) припали на США. Це найвищий квартальний результат з 2021 року. Основну масу залучили компанії, що працюють у сфері генеративного ШІ — зокрема OpenAI, Anthropic (4,5 млрд доларів США у двох раундах) та Infinite Reality (3 млрд доларів США).

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Проте навіть у США кількість угод продовжує скорочуватись. У першому кварталі укладено 3003 угоди, що свідчить про концентровану активність навколо великих гравців.

Європа: стабільність у невизначеності

Європейський ринок венчурного капіталу залишився відносно стабільним із загальним обсягом інвестицій у 18 млрд доларів США, хоч і з найнижчим обсягом угод за дев’ять років — лише 1 883. Великі раунди фінансування отримали Binance (2 млрд доларів США), Reneo (624 млн доларів США) та Isomorphic Labs (600 млн доларів США). Потужну динаміку тут також демонструє ШI. Британська Synthesia залучила 180 млн доларів США, а шведська Neko Health — 260 млн доларів США. На фоні політичної турбулентності інвестори надають перевагу компаніям із доведеною бізнес-моделлю.

У Великій Британії обсяг венчурних інвестицій знизився у першому кварталі 2025 року порівняно з четвертим кварталом 2024 року, попри значні угоди в секторі охорони здоров’я, зокрема раунд на 410 млн доларів США від Verdiva Bio. Водночас активізувалася M&A-активність: приватні інвестори, скориставшись покращенням ставок, стали активніше укладати угоди, хоча зростання обсягу M&A поки не відображено у вартості завершених угод через повільну швидкість закриття та посилену перевірку.

У Німеччині венчурне фінансування у першому кварталі 2025 року зросло, однак кількість угод залишилася низькою, особливо на стадіях seed і pre-seed, що частково зумовлено обережністю інвесторів після федеральних виборів у лютому. Найбільшу угоду кварталу уклала компанія Reneo, яка залучила 624 млн доларів США на декарбонізацію нерухомості, а загальний інтерес зберігся до секторів AI, deeptech і оборонних технологій.

Ірландія показала найсильніший квартал венчурних інвестицій за останні роки, здебільшого завдяки мегаугодам: 125 млн доларів США залучила ШI-компанія Tines, по 120 млн доларів США — медтех-компанія Fire1 та океанічна платформа Xocean.

У Північній Європі венчурні інвестиції знизилися у першому кварталі 2025 року, попри збереження інтересу до healthtech і cleantech. Серед ключових угод — 260 млн доларів США для шведської Neko Health, 153 млн доларів США для Elvy у сфері сталої енергетики та 45,8 млн доларів США для фінської Hycamite, що займається низьковуглецевим воднем.

На тлі цих тенденцій ключовими драйверами у Європі залишаються швидкість виходу на прибутковість і стабільність на фоні зростаючої тарифної та геополітичної невизначеності.

Азія: найгірший квартал за десятиліття

Азійсько-Тихоокеанський регіон зафіксував найнижчі показники за останні 10 років — 12,9 млрд доларів США інвестицій у 2149 угодах. Китай, Індія та Японія продовжують втрачати динаміку, хоча Сінгапур став винятком, завдяки раунду в 1,2 млрд доларів США від DayOne.

На фоні зниження активності, в регіоні все ж з’являються перспективні ШI-гравці: китайська Neolix Technologies (138 млн доларів США), австралійська Harrison. ai (111 млн доларів США), гонконгська InSilico Medicine (100 млн доларів США).

Прогноз, що буде далі

Очікується, що у другому кварталі 2025 року інвестиційна активність залишиться стриманою поза межами ШІ. Ризики геополітичних конфліктів, торгових бар’єрів і невизначеність щодо ринку IPO змушують інвесторів притримувати гроші.

Водночас ШI продовжуватиме залишатися у фокусі. Зростаючий інтерес викликають індустріальні рішення, оборонні технології та кібербезпека. Аналітики також прогнозують сплеск M&A-активності, зокрема серед великих технологічних компаній, які хочуть встигнути скуповувати ШI-таланти до нового витка переоцінок.

«Попри глобальне зростання венчурних інвестицій у першому кварталі року та рекордне фінансування ШI-компаній, в Україні контекст залишається складним: повномасштабна війна продовжує створювати високий рівень ризиків для інвесторів і стримує притік капіталу. Проте саме в такій нестабільності криється потенціал — українські стартапи мають шанс зарекомендувати себе як гнучкі, технологічно зрілі гравці, здатні створювати критично важливі ШI-рішення для галузей на межі: оборони, кібербезпеки, медицини та логістики», — зазначає Сегеда.

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