DeepSeek намагається відкрити доступ китайській розвідці до американських напівпровідників — Finance.ua
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DeepSeek намагається відкрити доступ китайській розвідці до американських напівпровідників

Фондовий ринок
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Компанія DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, допомагає військовим і розвідувальним операціям Китаю.
Про це з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише Reuters.
Неназваний агентством чиновник Державного департаменту стверджує, що китайський технологічний стартап намагався використовувати підставні компанії з Південно-Східної Азії для доступу до високоякісних напівпровідників зі США.
«Китайський стартап намагався обійти американські експортні обмеження, використовуючи підставні компанії з Південно-Східної Азії для отримання передових напівпровідників», — говориться у публікації.
У січні компанія DeepSeek з Ханчжоу здійняла хвилю в світі технологій, заявивши, що її моделі штучного інтелекту відповідають або перевершують провідні американські аналоги, при цьому коштують вдвічі дешевше, нагадує Reuters.
«Ми розуміємо, що DeepSeek охоче надавав і, ймовірно, продовжуватиме надавати підтримку військовим і розвідувальним операціям Китаю. Ці зусилля виходять за рамки доступу до моделей штучного інтелекту DeepSeek з відкритим вихідним кодом», — сказав високопоставлений чиновник в інтерв’ю Reuters.
За словами чиновника, DeepSeek має доступ до великих обсягів висококласних чіпів H100 американської компанії Nvidia (NVDA). З 2022 року ці чіпи перебувають під експортними обмеженнями США через побоювання Вашингтона, що Китай може використовувати їх для розвитку свого військового потенціалу або вирватися вперед у гонці штучного інтелекту.
Американські законодавці раніше заявляли, що, згідно з розкриттям інформації про конфіденційність, DeepSeek передає дані американських користувачів до Китаю через «внутрішню інфраструктуру», пов’язану з China Mobile, державним телекомунікаційним гігантом, зазначено у публікації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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