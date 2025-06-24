9 успішних аукціонів на суму 837,87 млн грн: ФДМУ повідомили про найдорожчйи об’єкт — Finance.ua

9 успішних аукціонів на суму 837,87 млн грн: ФДМУ повідомили про найдорожчйи об’єкт Сьогодні 14:22 — Фондовий ринок

9 успішних аукціонів на суму 837,87 млн грн: ФДМУ повідомили про найдорожчйи об’єкт

Як повідомив Фонд Державного майна, минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 9 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі «Прозорро.Продажі».

Загальна сума переможних ставок становить 837,87 млн гривень.

Зростання ціни об’єкта склало у 3,18 раза, що у середньому становить 317,90%.

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Загалом за лоти змагалися 39 учасників, тобто у середньому на лот припадало 4,33 охочих придбати державні об’єкти.

Найдорожчий об’єкт

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ДАТ «Будiвельна компанiя «Укрбуд» у місті Києві.

За об’єкт змагалися 5 учасників, а вартість лота зросла до 805 млн гривень.

Також попитом серед інвесторів користувався ЄМК ДП «Технік» у місті Київ, де за об’єкт змагалися 11 учасників, вартість якого зросла до 20,1 млн гривень.

Що планують

Цього тижня команда Фонду планує провести 9 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об’єкти, як: ЄМК ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» у місті Львів, ЄМК ДП «Науковий центр точного машинобудування» у місті Київ, будинок садовода, об’єкт незавершеного будівництва та інше.

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