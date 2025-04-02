ФДМУ виставив на продаж «Сумихімпром» і «Укрбуд»: коли відбудуться аукціони — Finance.ua

ФДМУ виставив на продаж «Сумихімпром» і «Укрбуд»: коли відбудуться аукціони Сьогодні 10:44 — Фондовий ринок

ФДМУ виставив на продаж «Сумихімпром» і «Укрбуд»: коли відбудуться аукціони

Команда Фонду держмайна підготувала до приватизації хімічно-промислового та будівельного гігантів, які можуть стати справжнім драйвером успішного відновлення та розвитку української економіки.

Аукціони пройдуть на платформі «Прозорро.Продажі».

11 червня 2025 р. заплановано проведення аукціону з приватизації АТ «Сумихімпром».

Cтартова ціна — 1 158 050 202 грн.

Більше деталей про об’єкт: https://bit.ly/43slTPT

18 червня 2025 р. заплановано проведення аукціону з приватизації державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».

Cтартова ціна — 262 646 000 грн.

Більше деталей про об’єкт: https://bit.ly/4cd8vSe

Умови продажу для обох підприємств: нові власники мають погасити протягом шести місяців борги із зарплати та перед бюджетом на момент покупки. Також покупці зобов’язані погасити борги перед кредиторами, за винятком боргів перед підсанкційними особами та кредиторами з рф та рб.

Для отримання доступу до підготовленого Фондом державного майна України інформаційного пакета про об’єкти великої приватизації потенційному покупцю необхідно укласти договір про конфіденційність інформації з обраним електронним майданчиком.

На підставі укладеного договору про конфіденційність інформації потенційний покупець має можливість, зокрема:

— запитувати додаткову інформацію про об’єкт приватизації;

— здійснити огляд виробничих об’єктів товариства;

— провести усне інтерв’ю з керівником товариства тощо.

Перелік акредитованих електронних майданчиків розміщений за посиланням: https://surl.li/zbocbj

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