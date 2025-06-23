АРМА оголосило конкурси на арештовану зброю та майнінгове обладнання (деталі) — Finance.ua

АРМА оголосило конкурси на арештовану зброю та майнінгове обладнання (деталі) Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

АРМА оголосило конкурси на арештовану зброю та майнінгове обладнання (деталі)

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для здійснення реалізації арештованого майна — зброї та технічного обладнання.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

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До управління АРМА передано 7 одиниць зброї, у тому числі цивільної мисливської та бойової стрілецької. До переліку входять карабіни, рушниця, гвинтівка та пістолет. Відповідно до законодавства, агентство забезпечує проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для реалізації вказаних активів.

Покупцями арештованої зброї можуть бути виключно спеціалізовані суб’єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію та дозволи, згідно з вимогами чинного законодавства України.

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Окремо оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання, переданого до управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова.

Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори. Усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.

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Термін подання документів для участі в конкурсах — до 04 липня 2025 року включно, до 16:00.

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