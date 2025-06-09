АРМА перерахувало понад 2 млрд грн на придбання військових облігацій — Finance.ua
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АРМА перерахувало понад 2 млрд грн на придбання військових облігацій

Казна та Політика
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У березні 2025 року з 8 млрд грн Агентством було перераховано 2,3 млрд грн, отриманих від реалізації військових облігацій, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.
Ці кошти надійшли до бюджету за рішенням суду у справі про стягнення активів санкційної особи ТОВ «Роял пей юроп».
Про це пише АРМА.
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Сьогодні АРМА отримало погашення облігацій внутрішньої державної позики («Військові облігації») та нараховані доходи за ними на загальну суму 1,7 млрд грн. Загалом, за пʼять місяців 2025 року від купівлі ОВДП до бюджету надійшло більш як 400 млн грн.
На сьогодні закупівля ОВДП — це один із основних напрямів управління арештованими грошовими коштами.
Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів. Кошти тепер працюватимуть на економіку України.
За матеріалами:
Finance.ua
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