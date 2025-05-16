АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави — Finance.ua

АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави Сьогодні 17:41 — Фондовий ринок

АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів. Кошти тепер працюватимуть на економіку України.

Про це повідомляє АРМА

Читайте також АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата

Завдяки ефективній роботі АРМА, арештовані кошти були виявлені за зверненням слідчого Служби безпеки України та повністю переведені на депозитні рахунки Агентства. Підозрюваного депутата звинувачують у вимаганні, викраденні людей, незаконному заволодінні транспортними засобами, незаконному поводженні зі зброєю та декларуванні недостовірної інформації.

Це вже не перший успіх у цій справі — раніше АРМА в рамках цієї справи було прийнято та розміщено на депозиті 3,5 мільйона гривень готівкових коштів.

У сукупності 12,5 мільйонів гривень тепер активно працюють на підтримку економіки України в умовах воєнного стану.

Читайте також АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата

Кошти, розміщені на депозитних рахунках АРМА, не просто зберігаються, а приносять додатковий дохід для держави у вигляді банківських відсотків, що особливо важливо в умовах війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.