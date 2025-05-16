АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави — Finance.ua
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АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави

Фондовий ринок
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АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави
АРМА розшукало та списало понад 9 млн грн з рахунків депутата-підозрюваного на користь держави
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів. Кошти тепер працюватимуть на економіку України.
Про це повідомляє АРМА.
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Завдяки ефективній роботі АРМА, арештовані кошти були виявлені за зверненням слідчого Служби безпеки України та повністю переведені на депозитні рахунки Агентства. Підозрюваного депутата звинувачують у вимаганні, викраденні людей, незаконному заволодінні транспортними засобами, незаконному поводженні зі зброєю та декларуванні недостовірної інформації.
Це вже не перший успіх у цій справі — раніше АРМА в рамках цієї справи було прийнято та розміщено на депозиті 3,5 мільйона гривень готівкових коштів.
У сукупності 12,5 мільйонів гривень тепер активно працюють на підтримку економіки України в умовах воєнного стану.
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Кошти, розміщені на депозитних рахунках АРМА, не просто зберігаються, а приносять додатковий дохід для держави у вигляді банківських відсотків, що особливо важливо в умовах війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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