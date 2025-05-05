АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата — Finance.ua
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АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата

Фондовий ринок
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АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата
АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує партії арештованої скляної продукції, що належить ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна». Активи реалізуються через систему Прозорро. Продажі у межах чотирьох відкритих онлайн-аукціонів, призначених на 10 травня 2025 року.
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Про це повідомляє пресслужба АРМА.
«На аукціони виставлено скло різного типу — листове, дзеркальне, віконне — загальним обсягом у десятки тисяч одиниць товару, що зберігається на складах у містах Одеса та Миколаїв. Очікувана сума надходжень від реалізації складає більше 12 млн», — йдеться у повідомленні.
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У пресслужбі зазначають, що продукція була передана на реалізацію до АРМА згідно з ухвалою суду у межах кримінального провадження, яке стосується торгівлі товарами білоруського походження в умовах санкцій та воєнної агресії проти України.
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Довідка Finance.ua:

  • Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило другий конкурс на управління багатофункціональним комплексом (БФК) Gulliver у Києві після відхилення заявок учасників у першому конкурсі через порушення тендерних умов.
  • Український держбюджет в травні поповниться на 1 мільярд гривень завдяки прибутку від видобутку газу на Сахалінському родовищі.
За матеріалами:
Finance.ua
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