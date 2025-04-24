АРМА передає управління активами виробника «Вухастий нянь» — Finance.ua

АРМА передає управління активами виробника «Вухастий нянь» Сьогодні 14:35 — Фондовий ринок

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припиняє управління активам ПрАТ «Вінницяпобутхім».

Про це йдеться у повідомленні АРМА.

У повідомленні сказано, що між АРМА та ТОВ «Крайтекс-Сервіс» підписано додатковий договір про припинення управління активами ПрАТ «Вінницяпобутхім», які передаються Фонду державного майна України для подальшої реалізації.

Раніше, 4 жовтня 2024 року, між АРМА та ТОВ «КРАЙТЕКС-СЕРВІС» було укладено Договір про внесення змін до Договору управління щодо виключення цього активу з переліку активів, переданих АРМА в управління.

Зазначається, що за період управління цим арештованим активом АРМА забезпечило надходження майже 100 мільйонів гривень до державного бюджету України.

Відповідно до фінансової звітності підприємства на кінець 2023 року, його прогнозована вартість становить щонайменше 288,346 млн гривень.

Підприємство випускає дитячу косметику та побутову хімію під торговельними марками «Вухастик», Sarma, «Лотос-М», «Макс», Pride та Polar Shine.

14 лютого Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації націоналізовану 26 липня 2022 року компанію «Вінницяпобутхім», яка раніше належала російській компанії «Невська косметика».

Раніше бізнес контролював наближений до Кремля та член партії «Единая Россия» Володимир Плесовських, його статки налічують близько 3 млрд рублів.

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