АРМА: на Сахалінському родовищі від видобутку газу бюджет отримає 1 млрд грн — Finance.ua
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АРМА: на Сахалінському родовищі від видобутку газу бюджет отримає 1 млрд грн

Фондовий ринок
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Український держбюджет уже в травні поповниться на 1 мільярд гривень завдяки прибутку від видобутку газу на Сахалінському родовищі.
Ці кошти надійдуть за договором управління від перерозподілу дивідендів та арештованих корпоративних прав, якими управляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.
За її словами, Верховний Суд підтвердив законність того, що 90% прибутку від цього активу має отримати держава. У такий спосіб Суд остаточно закрив можливість попереднім власникам впливати на розподіл грошей.
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Йдеться про один із найбільших газовидобувних активів — Сахалінське родовище, де після поновлення спецдозволу видобуток було відновлено в серпні 2024 року. Середньодобовий обсяг становив понад 1,5 млн кубометрів газу, і ця цифра зростає.
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За словами Думи, щоб забезпечити ці надходження, АРМА разом з управителем — ПАТ «Укрнафта» — провела велику підготовчу роботу: змінила умови договорів, домоглася урядових рішень, подала касаційну скаргу, увійшла в справу третьою стороною та захищала інтереси держави в судах.
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«АРМА — це економічна зброя проти ворога. Ми працюємо на фінансову стійкість країни під час війни», — наголосила Олена Дума.
За матеріалами:
РБК-Україна
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