АРМА оголосила другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver — Finance.ua

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АРМА оголосила другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver

Фондовий ринок
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АРМА оголосила другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver
АРМА оголосила другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver
Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило другий конкурс на управління багатофункціональним комплексом (БФК) Gulliver у Києві після відхилення заявок учасників у першому конкурсі через порушення тендерних умов.
«Сьогодні Національне агентство оголосило другий конкурс на відбір управителя ТРЦ «Гулівер».
Йдеться про управління масштабним об’єктом площею понад 151 тис. кв. м, ринкова вартість якого складає 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах. Мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 млн грн", — повідомила голова АРМА Олена Дума у Телеграм-каналі.
За її словами, управитель об’єкту має сплачувати до державного бюджету понад 70% прибутку.
Як повідомлялося, у січні АРМА відхилила переможну заявку ТОВ «БК «Міленіум» на управління БФК Gulliver, а після цього і заявки претендентів, які посіли друге та третє місця. За даними агентства, було виявлено низку невідповідностей тендерній пропозиції учасників.
БФК Gulliver передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що 3 червня 2024 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора щодо передачі БФК Gulliver в управління АРМА. Клопотання прокурора стосувалося виключно передачі майна в АРМА для управління, а не для реалізації. Крім того, суд зобов’язав АРМА здійснювати періодичні (не рідше одного разу на місяць) перевірки ефективності управління активом.
Власник активу заявив про намір оскаржити рішення в апеляційному суді.
Зазначене клопотання Офісу генпрокурора було подано в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом МФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору БФК Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.
Київський апеляційний суд 9 квітня 2024 року задовольнив клопотання прокурора і вирішив заарештувати майно ТОВ «Три О», серед якого — торговельно-офісний центр Gulliver у столиці.
Раніше в розслідуванні програми «Схеми» повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку «Михайлівський» Віктор Поліщук. Водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром зазначено В’ячеслава Ігнатенка.
У квітні 2025 року проти Поліщука були застосовані персональні економічні санкції.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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