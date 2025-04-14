АРМА розшукало за кордоном $20 млн дол. корупціонерів — вихідців із України Сьогодні 07:18 — Казна та Політика

АРМА розшукало за кордоном $20 млн дол. корупціонерів — вихідців із України

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами розшукало на рахунках в іноземних банках 20 млн доларів, які були здобуті корупційним шляхом вихідцями з України.

Про це повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін під час виступу на Антикорупційному форумі у Києві.

«У рамках реалізації стратегії повернення активів ми розшукали за кордоном активів на 20 млн доларів на рахунках», — сказав він.

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Великоречанін розповів, що АРМА взаємодіє з Офісом генпрокурора з тим, щоб запросити в іноземних держав міжнародно-правову допомогу для повернення цих коштів в Україну.

Також, за його словами, в АРМА є кейс, у якому арештовано 5 млн доларів у Польщі.

Посадовець стверджує, що установа перебуває на фінішній прямій у поверненні цих коштів в Україну.

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«Це буде перший кейс повернення закордонних активів, здобутих корупційним шляхом. Ці кошти ми спрямуємо на закупівлю військових облігацій», — зазначив Великоречанін.

За його словами, загалом АРМА уже спрямувало 8 млрд грн на закупівлю облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

Укрінформ За матеріалами:

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