АРМА розшукало за кордоном $20 млн дол. корупціонерів — вихідців із України
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами розшукало на рахунках в іноземних банках 20 млн доларів, які були здобуті корупційним шляхом вихідцями з України.
Про це повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін під час виступу на Антикорупційному форумі у Києві.
«У рамках реалізації стратегії повернення активів ми розшукали за кордоном активів на 20 млн доларів на рахунках», — сказав він.
Великоречанін розповів, що АРМА взаємодіє з Офісом генпрокурора з тим, щоб запросити в іноземних держав міжнародно-правову допомогу для повернення цих коштів в Україну.
Також, за його словами, в АРМА є кейс, у якому арештовано 5 млн доларів у Польщі.
Посадовець стверджує, що установа перебуває на фінішній прямій у поверненні цих коштів в Україну.
«Це буде перший кейс повернення закордонних активів, здобутих корупційним шляхом. Ці кошти ми спрямуємо на закупівлю військових облігацій», — зазначив Великоречанін.
За його словами, загалом АРМА уже спрямувало 8 млрд грн на закупівлю облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).
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