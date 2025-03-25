АРМА перерахувало 1,87 млрд грн до бюджету від арештованих активів — Finance.ua

АРМА перерахувало 1,87 млрд грн до бюджету від арештованих активів Сьогодні 05:46 — Казна та Політика

АРМА перерахувало 1,87 млрд грн до бюджету від арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) направляє до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф ще 1,87 мільярда гривень.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, це стало можливим завдяки списанню АРМА коштів рф, які до цього були арештовано, але перебували на рахунку в комерційному банку.

«Послідовна діяльність АРМА направлена на списання коштів, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, у відповідності до законодавства та рішень судів та на відновлення і захист країни», — зауважила Дума.

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Вона нагадала, що уряд своїм розпорядженням унормував процедуру, яка дозволяє 1,87 млрд грн від продажу конфіскованих облігацій спрямувати у Фонд відновлення України. АРМА виконало це рішення за три дні.

Дума підкреслила, що від списаних агентством російських коштів в сумі 1,8 млрд грн АРМА змогло забезпечити чистого прибутку до держбюджету в сумі майже 500 млн грн, які також спрямовані до спеціального фонду державного бюджету України ще в лютому місяці цього року.

Саме ці кошти надійшли від ефективного управління активами ТОВ «Роял пей Юроп».

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Крім того, в 2024 році понад 18 мільйонів доларів США АРМА стягнуло з рахунків офшорних компаній російських олігархів Фрідмана та Авена, а нещодавно ще 137 млн грн з рахунків компаній, повʼязаних з цими підсанкційними особами.

Кошти спеціального фонду державного бюджету України спрямовуються на:

будівництво об’єктів інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, відновлення об’єктів житлового та громадського призначення;

нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій від збройної агресії рф;

будівництво закладів охорони здоров’я та інші соціальні проекти.

АРМА наразі управляє санкційними грошовими активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, на загальну суму понад 5,5 млрд грн, з яких:

4,5 млрд грн;

22 млн дол.;

3,5 млн євро.

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