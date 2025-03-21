АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ «Гулівер» — Finance.ua

АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ «Гулівер» Сьогодні 16:20 — Фондовий ринок

скасувало конкурс на пошук управителя для ТРЦ «Гулівер» після перевірки всіх учасників. Про це повідомила Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА)на пошук управителя для ТРЦ «Гулівер» після перевірки всіх учасників. Про це повідомила пресслужба агентства.

У конкурсі брали участь три компанії. У агентстві стверджують, що ретельно перевірили подані учасниками документи на відповідність вимогам тендерної документації. Серед іншого, АРМА надсилали запити до правоохоронних та розвідувальних органів щодо перевірки причетності учасників до власника арештованого активу або країни агресора, або країн пов’язаних з країною-агресором.

Спочатку агентство відхилило кандидатури перших двох учасників, а 20 березня розглянуло документи ТОВ «Алакор Сіті», за результатами чого прийнято рішення про відхилення третього учасника конкурсу.

«АРМА готове до оголошення нового конкурсу. Нацагентство категорично не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів суб’єктів, пов’язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією», — наголосили в агентстві.

АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ «Гулівер». Раніше низка ЗМІ повідомляла про зв’язки ТОВ «Алакор Сіті» з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.

УНН За матеріалами:

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