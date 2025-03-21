АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ «Гулівер» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА відхилило всі заявки на управління ТРЦ «Гулівер»

Фондовий ринок
26
Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) скасувало конкурс на пошук управителя для ТРЦ «Гулівер» після перевірки всіх учасників. Про це повідомила пресслужба агентства.
У конкурсі брали участь три компанії. У агентстві стверджують, що ретельно перевірили подані учасниками документи на відповідність вимогам тендерної документації. Серед іншого, АРМА надсилали запити до правоохоронних та розвідувальних органів щодо перевірки причетності учасників до власника арештованого активу або країни агресора, або країн пов’язаних з країною-агресором.
Спочатку агентство відхилило кандидатури перших двох учасників, а 20 березня розглянуло документи ТОВ «Алакор Сіті», за результатами чого прийнято рішення про відхилення третього учасника конкурсу.
«АРМА готове до оголошення нового конкурсу. Нацагентство категорично не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів суб’єктів, пов’язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією», — наголосили в агентстві.
АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ «Гулівер». Раніше низка ЗМІ повідомляла про зв’язки ТОВ «Алакор Сіті» з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems