АРМА готує до продажу арештовані російські та білоруські вантажівки — Finance.ua

АРМА готує до продажу арештовані російські та білоруські вантажівки Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу арештовані білоруські та російські вантажні автомобілі; активи оцінено у 4,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства

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«АРМА продовжує процес реалізації арештованих активів, і нині завершено один із ключових етапів — оцінку білоруських та російських вантажних автомобілів. За результатами експертної оцінки, проведеної переможцем конкурсу на реалізацію активу — ТОВ „Тендер-Онлайн“, їхня оціночна вартість перевищує 4,2 млн грн без ПДВ», — йдеться в повідомленні.

Крім того, переможець відкритого конкурсу має сплатити митні платежі у 3,5 млн грн, що забезпечить додаткові надходження до бюджету.

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Наголошується, що зазначені активи найближчим часом будуть виставлені на відкриті аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціонах чергову партію хлориду калію походженням з білорусі на суму 45,5 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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