В АРМА заявляють, що попри ухвалу суду не можуть управляти активами Жеваго — Finance.ua

В АРМА заявляють, що попри ухвалу суду не можуть управляти активами Жеваго Сьогодні 10:47

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума зазначила , що управляти корпоративними правами переданих агентству активів підсанкційного олігарха без змін до законодавства неможливо.

«АРМА отримає ухвалу про управління корпоративними правами 26 об’єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, оздоровчих комплексів, готелів, нежитлових приміщень та інших корправ відомого олігарха. Звертаю увагу, що без внесення змін до закону без згоди власника виконати рішення суду та управляти корпоративними правами (і далеко не 100%) неможливо», — йдеться в дописі.

Дума зауважила, що Нацагентство вже півтора року закликає Верховну Раду розблокувати управління корпоративними правами.

Наразі в парламенті зареєстрований вже четвертий законопроєкт, який дозволить АРМА управляти переданими санкційними активами шляхом реалізації тих, які вже перебувають в управлінні в межах кримінального провадження. Жоден з них, за словами Думи, не схвалений.

«АРМА готове ефективно управляти такими активами, якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Сьогодні це № 10069. Віримо, що ці ж норми Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики підтримає до другого читання в законопроєкті № 12374-д», — додала очільниця Нацагентства.

Поки що, наголосила вона, «новини про передачу в АРМА залишаться тільки новинами».

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