Крім Порошенка, РНБО запровадила санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука: указ президента — Finance.ua

Крім Порошенка, РНБО запровадила санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука: указ президента Сьогодні 12:01

Крім Порошенка, РНБО запровадила санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука: указ президента

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.

Відповідний указ № 81/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“» оприлюднений на сайті глави держави.

Серед підсанкційних осіб — Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Нагадаємо, Петро Порошенко вже відреагував на введення санкцій проти себе.

Санкції, зокрема, передбачають:

«позбавлення державних нагород України, інших форм відзнаки;

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України".

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Строк застосування санкцій — безстроковий.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення напередодні заявив, що на засіданні РНБО в середу було ухвалено рішення щодо покарання тих, хто «знищував національну безпеку України та допомагав росії». «Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців», — додав він.

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