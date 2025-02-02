Країни-рекордсмени за кількістю міжнародних санкцій — Finance.ua

Країни-рекордсмени за кількістю міжнародних санкцій Сьогодні 18:08 — Казна та Політика

Країни-рекордсмени за кількістю міжнародних санкцій

росія після повномасштабного вторгнення в Україну менш як за два тижні стала країною, проти якої запроваджено найбільшу кількість санкцій у світі. Крім рф до цього списку входять також Іран, Сирія, Північна Корея, Білорусь, М’янма і Венесуела. Але навіть загальна кількість санкцій проти цих країн недотягує до кількості обмежень, введених проти однієї росії.

Про це розповідає «Слово і діло».

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Після анексії Криму та початку війни на Донбасі проти росії було введено 2,7 тисяч різних санкцій.

Після повномасштабного вторгнення в Україну кількість антиросійських санкцій перевищила 24 тисячі, близько половини з них — індивідуальні.

Близько третини всіх санкцій на росію наклали США, 15% - Канада, 13,4% - Швейцарія, Євросоюз — 10,2%, Франція — 10% (у країни є свої власні списки санкцій), Британія — 8,5%, Австралія — 6,6%, Японія — 5,9%.

Іран

Іран після того, як росія вторглася в Україну, опустився на друге місце: проти країни введено 5,5 тисяч санкцій (США, Євросоюз, Британія, ООН).

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Під перші санкції Іран потрапив у 1979 році після штурму американського посольства в Тегерані та захоплення заручників. Тоді США заморозили іноземні активи Ірану та запровадили щодо країни торгове ембарго.

Потім санкції були жорсткішими, зокрема, через ядерну програму та фінансування терористів.

Сирія

Проти Сирії діє 2,9 тисяч міжнародних санкцій. Більшість обмежень було запроваджено у 2011 році після початку громадянської війни в країні.

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Після падіння режиму Асада країни Євросоюзу домовилися поступово пом’якшувати санкційний режим.

КНДР

Проти одного з найближчих союзників росії — Північної Кореї — запроваджено 2,2 тисячі санкцій. Під перші обмеження країна потрапила у 2006 році після випробування ядерної зброї.

Обмежувальні заходи (заборона на експорт та імпорт деяких товарів та сировини, заборона на захід у порти кораблів, ембарго на постачання зброї, візові та персональні санкції тощо) вводили Рада Безпеки ООН, Південна Корея, США, Японія, Євросоюз, Австралія.

білорусь

Стосовно білорусі введено 1,7 тисяч санкцій, при цьому більше половини — після початку повномасштабної війни в Україні.

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Мʼянма

Близько тисячі санкцій введено проти М’янми. Їх запроваджували Євросоюз, Британія та США у відповідь на військовий переворот та порушення прав людини.

Венесуела

Замикає топ країн Венесуела, проти якої запроваджено близько 800 санкцій (США, Євросоюз, Канада, Мексика, Швейцарія) через репресії під час протестів.

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