Bloomberg розповіло про новий пакет санкцій ЄС проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bloomberg розповіло про новий пакет санкцій ЄС проти росії

Світ
29
Bloomberg розповіло про новий пакет санкцій ЄС проти росії
Bloomberg розповіло про новий пакет санкцій ЄС проти росії
Європейський союз пропонує запровадити новий пакет санкцій проти російської федерації. Обмеження передбачають відключення близько 15 банків рф від банківської системи SWIFT і низку інших заходів.
Видання Bloomberg пише, що в пакеті, який розповсюдили серед держав-членів, пропонуються також заходи, спрямовані проти більш ніж 70 суден «тіньового флоту», що беруть участь у транспортуванні російської нафти. Крім того, пропонується ввести поетапну заборону на імпорт російського алюмінію.
Читайте також
Пакет санкцій дасть змогу європейським покупцям імпортувати російський метал за системою квот протягом одного року, перш ніж набуде чинності повна заборона, повідомили джерела. За їхніми словами, плани потребуватимуть підтримки з боку всіх країн-членів ЄС і можуть змінитися до того, як будуть офіційно запропоновані членам.
Заклики до ЄС заборонити російський алюміній лунали з моменту вторгнення в Україну, і поставки з росії в країни блоку неухильно знижувалися, оскільки виробники шукали альтернативних постачальників. Однак деякі покупці та країни-члени ЄС досі відмовляються від таких заходів, мотивуючи це тим, що деякі ключові товари буде важко замінити в повному обсязі.
Читайте також
Не факт, що ЄС погодиться на пакет заходів, який стане 16-м за рахунком щодо росії. Будапешт дедалі більше чинить опір додатковим санкціям щодо москви.
Останніми місяцями посилився тиск, що вимагає вжиття більш жорстких заходів щодо російського металургійного сектора.
ЄС імпортував близько 320 000 тонн некованого алюмінію з росії за перші 11 місяців 2024 року, що склало 6% від загального обсягу імпорту, згідно з даними UN Comtrade. Тим часом, поставки в Китай різко зросли.
Читайте також
ЄС раніше розглядав можливість додавання СПГ до списку обмежень, але, найімовірніше, це буде зроблено в рамках дорожньої карти щодо поступової відмови від цього товару, а не у вигляді санкцій.
Крім того, цього тижня ЄС запропонував запровадити мита на решту сільськогосподарської продукції з росії та білорусі, яка ще не обкладається митами, а також на деякі азотні добрива.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.