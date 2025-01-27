Аналітики Goldman пояснили, чому санкції США не зупинили торгівлю нафтою з рф — Finance.ua

Аналітики Goldman пояснили, чому санкції США не зупинили торгівлю нафтою з рф Сьогодні 10:44

Аналітики Goldman Sachs Group Inc вважають, що масштабні санкції США проти російської нафтової промисловості навряд чи стануть «великим ударом» по видобутку. Річ у тім, що зростання фрахтових ставок і дешева нафта підтримують торгівлю.

Видання Bloomberg заначило, що зростання зборів стимулює несанкціоновані судна перевозити російську нафту, заповнюючи прогалину, залишену танкерами з чорного списку. Дисконт на нафту ESPO, що поглиблюється, також створює сильні стимули для чутливих до цін трейдерів і нафтопереробників продовжувати закупівлі.

Після введення адміністрацією Байдена останнього пакета санкцій доходи Росії від продажу нафти дещо зросли, і західні політики, як очікується, приділятимуть першочергову увагу максимізації знижок, а не скороченню обсягів, вважають у Goldman. Загальний обсяг експорту залишається «досить стабільним».

«Невизначеність щодо впливу санкцій висока, особливо тому, що деякі операції зі згортання санкцій дозволені до 12 березня», — пишуть аналітики в записці.

10 січня США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти Росії, які був спрямований проти російського нафтового експорту. Під удар зокрема потрапили понад 180 нафтових танкерів «тіньового флоту», дві великі нафтові компанії Росії та компанії, які страхували ці танкери.

За оцінкою видання Bloomberg, цей санкційний пакет виявився чи не найпотужнішим за весь час і може зашкодити експорту російської нафти чи не сильніше, ніж усі попередні санкції разом узяті.

УНІАН За матеріалами:

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