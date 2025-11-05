Біткоїн пішов у піке: яких тенденцій очікувати Сьогодні 10:16 — Криптовалюта

Біткоїн пішов у піке: яких тенденцій очікувати

Біткойн знову падає, але цього разу ринок обвалюється не через використання кредитного плеча. Перша криптовалюта впала на цілих 7,4%, опустившись нижче позначки в 100 000 доларів США вперше з червня. Це на понад 20% менше рекордного максимуму, досягнутого місяць тому.

Про це пише Bloomberg

Біткойн скоротив втрати в середу вранці в Азії, але все ще бореться за стабільне зростання. Детальний графік за посиланням.

Причини

На відміну від каскадних обвалів, які спровокували жовтневий крах, поточне падіння було зумовлене стійкою хвилею продажів на спотовому ринку.

Це знаменує собою відхід від тенденції, яку криптотрейдери очікують останнім часом, де раптові сплески волатильності зазвичай зумовлені ліквідаціями на ф’ючерсних ринках.

За словами Маркуса Тілена, керівника 10x Research, давні власники біткойнів продали близько 400 000 біткойнів за останній місяць, що становить близько 45 мільярдів доларів США, що залишило ринок незбалансованим.

Тим часом, за даними CoinGlass, за останні 24 години було ліквідовано приблизно 2 мільярди доларів криптопозицій — скромна сума порівняно з 19 мільярдами доларів вимушеного скасування, яке переривало крах минулого місяця. Відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткойн залишається низьким, а трейдери опціонів роблять ставки на зниження через пут-контракти, орієнтовані на рівень 80 000 доларів.

З відносно низьким кредитним плечем увага звернулася до давніх власників, які вирішили продавати.

«За останній місяць було реактивовано понад 319 000 біткойнів, переважно з монет, що зберігалися протягом шести-дванадцяти місяців, що свідчить про значну фіксацію прибутку з середини липня», — сказав Ветле Лунде, керівник досліджень у K33. «Хоча деяка реактивація пов’язана з внутрішніми переказами, багато що відображає реальний продаж».

