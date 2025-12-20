Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП Сьогодні 07:11 — Криптовалюта

Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП

Україна у 2025 році стала світовим лідером за практичним використанням криптовалют. Перші місця країна зайняла одразу в кількох міжнародних рейтингах. Ключовий показник — першість у світі за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП, а також лідерство за інтенсивністю їх реального використання.

Про це пише PrNewsWire.com.

Згідно з глобальним рейтингом World Crypto Rankings 2025, який опублікувала наприкінці минулого тижня аналітична компанія DL Research у партнерстві з біржею Bybit, Україна очолила світовий список країн за часткою стейблкоїн-транзакцій в економіці.

Дослідження охопило 79 країн і територій та базувалося на 28 показниках і 92 наборах даних, включно з роздрібною активністю, регуляторним середовищем, інституційною готовністю та розвитком ончейн-інфраструктури.

Дані: DL Research

За цим показником Україна випередила Нігерію, Грузію, Сінгапур та інші країни. Також країна посіла перше місце у криптосвіті за індикатором Transactional Use, який відображає не інвестиційний інтерес, а реальні фінансові операції.

Високі обсяги транзакцій зафіксовані як на централізованих біржах (CEX), так і в сегменті DeFi. Аналітики пов’язують таку структуру використання з подіями після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Читайте також Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік

У звіті зазначається, що криптовалюти швидко стали робочим фінансовим інструментом для населення і бізнесу — для переказів, збереження коштів і транскордонних розрахунків в умовах обмеженого доступу до традиційної фінансової інфраструктури.

Дані: DL Research

У загальному рейтингу впровадження криптоактивів Україна посіла 13-те місце, залишивши позаду Велику Британію, Австрію та Польщу.

Перші позиції зайняли Сінгапур, США, Литва, Швейцарія та ОАЕ — юрисдикції з розвиненими фінансовими системами та чіткими правилами роботи з цифровими активами.

Крім того, згідно з даними Chainalysis за вересень, у рейтингу інтенсивності впровадження криптовалют, скоригованому за населенням, Україна посіла перше місце у світі, а в загальному — восьме.

Дослідження охопило 151 країну і враховувало активність на централізованих біржах, у DeFi-сервісах та інституційному сегменті. Це означає найвищу концентрацію криптооперацій на одного мешканця серед усіх досліджених країн.

Окремо зафіксовано зростання суміжних напрямів. Ончейн-вартість токенізованих реальних активів (RWA) без урахування стейблкоїнів з початку року збільшилася більш ніж на 60%.

Також більш ніж утричі зросла частка фахівців, які отримують доходи у криптовалюті, при цьому основний обсяг виплат припадає саме на стейблкоїни, що знижує витрати міжнародних розрахунків і скорочує час платежів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.