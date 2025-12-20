0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП

Криптовалюта
46
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Україна у 2025 році стала світовим лідером за практичним використанням криптовалют. Перші місця країна зайняла одразу в кількох міжнародних рейтингах. Ключовий показник — першість у світі за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП, а також лідерство за інтенсивністю їх реального використання.
Про це пише PrNewsWire.com.
Читайте також
Згідно з глобальним рейтингом World Crypto Rankings 2025, який опублікувала наприкінці минулого тижня аналітична компанія DL Research у партнерстві з біржею Bybit, Україна очолила світовий список країн за часткою стейблкоїн-транзакцій в економіці.
Дослідження охопило 79 країн і територій та базувалося на 28 показниках і 92 наборах даних, включно з роздрібною активністю, регуляторним середовищем, інституційною готовністю та розвитком ончейн-інфраструктури.
Дані: DL Research
Дані: DL Research
За цим показником Україна випередила Нігерію, Грузію, Сінгапур та інші країни. Також країна посіла перше місце у криптосвіті за індикатором Transactional Use, який відображає не інвестиційний інтерес, а реальні фінансові операції.
Високі обсяги транзакцій зафіксовані як на централізованих біржах (CEX), так і в сегменті DeFi. Аналітики пов’язують таку структуру використання з подіями після початку повномасштабної війни у 2022 році.
Читайте також
У звіті зазначається, що криптовалюти швидко стали робочим фінансовим інструментом для населення і бізнесу — для переказів, збереження коштів і транскордонних розрахунків в умовах обмеженого доступу до традиційної фінансової інфраструктури.
Дані: DL Research
Дані: DL Research
У загальному рейтингу впровадження криптоактивів Україна посіла 13-те місце, залишивши позаду Велику Британію, Австрію та Польщу.
Перші позиції зайняли Сінгапур, США, Литва, Швейцарія та ОАЕ — юрисдикції з розвиненими фінансовими системами та чіткими правилами роботи з цифровими активами.
Читайте також
Крім того, згідно з даними Chainalysis за вересень, у рейтингу інтенсивності впровадження криптовалют, скоригованому за населенням, Україна посіла перше місце у світі, а в загальному — восьме.
Дослідження охопило 151 країну і враховувало активність на централізованих біржах, у DeFi-сервісах та інституційному сегменті. Це означає найвищу концентрацію криптооперацій на одного мешканця серед усіх досліджених країн.
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Окремо зафіксовано зростання суміжних напрямів. Ончейн-вартість токенізованих реальних активів (RWA) без урахування стейблкоїнів з початку року збільшилася більш ніж на 60%.
Також більш ніж утричі зросла частка фахівців, які отримують доходи у криптовалюті, при цьому основний обсяг виплат припадає саме на стейблкоїни, що знижує витрати міжнародних розрахунків і скорочує час платежів.
За матеріалами:
ITC.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems