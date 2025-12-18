0 800 307 555
Капіталізація «золотих» стейблкоїнів перевищила $4 млрд

Криптовалюта
15
Ринкова вартість забезпечених золотом стейблкоїнів перетнула позначку $4 млрд. Від початку 2025 року показник зріс майже утричі з рівня $1,3 млрд.
Лідером сегмента став актив XAUT від Tether із капіталізацією близько $2,2 млрд. Він займає 50% усього ринку «золотих» стейблкоїнів. Другу позицію утримує Paxos Gold (PAXG) з показником $1,5 млрд. Сукупно ці протоколи контролюють майже 90% сектора.
Інтерес до токенізованих металів підігріває динаміка курсу самого золота. У 2025 році ціни зросли на ~66%. Інвестори використовують блокчейн-інструменти для отримання доступу до традиційних захисних активів без виходу у фіат. Такі токени дозволяють володіти частками фізичних злитків у сховищах.

Золото і біткоїн

У 2025 році золото закріпило за собою статус головного захисного активу. У четвертому кварталі ціна подолала позначку $4000 за унцію, а загальне зростання становило 63%. За цим показником дорогоцінний метал обійшов біткоїн.
Особливість ралі — зростання всупереч жорстким фінансовим умовам. ФРС США перейшла до зниження ставок лише у вересні, однак ринок підтримав структурний зсув попиту.
Ключовим драйвером зростання стали дії центральних банків. За десять місяців офіційний сектор придбав 254 тонни золота, лідером став Національний банк Польщі з купівлею 83 тонн.
Читайте також: Топ-5 сервісів для обміну крипти на гривню
Паралельно спостерігалися притоки коштів у біржові фонди (ETF). У першій половині року запаси золотих ETF зросли на 397 тонн, досягнувши до листопада рекордних 3932 тонн. Перша криптовалюта показала впевнений старт завдяки спотовим біржовим фондам. Активи під управлінням (AUM) у біткоїн-інструментах зросли зі $120 млрд у січні до піку в $152 млрд у липні.
Однак у другій половині року тренд змінився: AUM знизився до $114 млрд на тлі фіксації прибутку та уповільнення припливу нового капіталу.
За матеріалами:
Forklog
Криптовалюта
